賴總統金山萬里勘災 電器購買及貸款最高補助50萬

總統賴清德今天到新北市金山、萬里視察颱風災情後表示，感謝市府迅速搶災復舊，為協助民眾恢復正常生活，政府提供購買節能電器、貸款利息補助，各別金額最高達50萬元。

賴總統今天在新北市長侯友宜及民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷、廖先翔等人陪同下，前往金山及萬里視察日前淹水災情。

賴總統首先到萬里大鵬國小聽取簡報及視察員潭溪災情，隨後到金山老街慰問受災攤販。賴總統逐攤慰問也獲攤商熱情回應及說明攤位設備比如電子秤、冰箱等設備有泡水等災損。一行人路經廟宇都會進入參拜，最後召開記者會聽取經濟部長郭智輝及侯友宜等人救災說明。

賴總統表示，金山跟萬里的淹水是40年來最嚴重的，不管是日雨量、時雨量或瞬間雨量都超過側溝、雨水下水道還有區域排水的保護標準，讓很多店家、市場都措手不及。但在市府及商圈的努力下，在短短一天多就恢復正常的生活。

賴總統表示，金山萬里的淹水是因為颱風環流跟低氣壓所造成，因此會比照凱米颱風的救助標準來補助，如果是要更換電器用品，用節能省電，可以補助50%，金額可以高達50萬元。多數的店家損失大概在幾十萬元之內，這一個額度應該足以解決店家的需求。

賴總統表示，如果因商品受損須要錢去補貨，可以去銀行貸款。經濟部會補助利息6個月，金額也高達50萬元，讓大家的生財器具可以重新購置。讓大家迅速恢復正常生活，生意可以繼續來做。