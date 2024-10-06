賴清德祖國論惹議 侯友宜：大家共同愛中華民國愛台灣

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」引發熱議，挨批不得體。新北市長侯友宜今天表示，我們面對國家是一個想法，大家團結在一起，我們要升國旗、唱國歌，凝聚所有人民力量，大家齊心齊力，台灣是一個寶地，是我們大家的，大家共同愛中華民國、愛台灣。

賴清德在昨天國慶晚會指出，最近「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。

中廣前董事長趙少康對此表示，來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙、不得體。