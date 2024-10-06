藍委籲啟用第二預備金救災 卓榮泰：早已這樣做

颱風山陀兒在全台多地造成嚴重災害，國民黨立委洪孟楷呼籲行政院即刻啟用第二備金。行政院長卓榮泰今天表示，早已這樣做，上次凱米颱風就啟動了，現在有需要，當然依程序啟動。

颱風山陀兒在全台多地造成嚴重災害，總統賴清德、行政院長卓榮泰今天分別前往新北市、基隆市勘災。國民黨立委洪孟楷呼籲，災後復原工作需中央地方一條心，呼籲行政院即刻啟用第二備金，協助高雄、屏東、新北市、基隆等受災嚴重地區進行復原。

卓榮泰上午視察新北市立瑞芳高工受損情形，針對媒體提問「藍委呼籲啟動第二預備金救災」一事，卓榮泰回應「早就已經這樣做了」。

卓榮泰致詞先向在場人士表示，很抱歉今天才來瑞芳，前天一整天他在立法院總質詢，空檔時接到各地狀況回報，總質詢結束後他回到政院了解掌握災情，昨天一大早就赴屏東，原本今天還要到高雄，但昨天下午他從屏東回來之後與賴總統商量，認為北部狀況突如其來，因此，昨天下午臨時決定，總統今天赴金山、萬里，他則到瑞芳、基隆。

校方人員向卓榮泰反映校舍受損狀況、道路邊坡坍方，部分牽涉到台鐵產權，希望政府幫忙協調。

卓榮泰表示，學校環境關係到師生上課安全，政院特別重視；道路有些是區公所維護、有些邊坡是市政府維護，但牽涉到台鐵產權，還是要盡應有的責任，經費上盡量協助。

卓榮泰表示，過去8年來對於老舊教室改建，政府已經花了1390億元，改建6000多間，另外，從民國114年到117年，4年預算也匡列350億元，希望有效整建老舊教室。

他說，這些錢要花在最需要整建、最有危險的地方，一定要與地方政府、教育單位、學校好好規劃，將來預算執行時他會嚴格要求優先順序。

卓榮泰表示，對於電力與幾棟大樓的修復，請教育部多協助學校，中央地方有災害準備金，不夠的話，會移緩濟急，若再不夠，剛才媒體問是否啟動第二預備金，而他認為「第二預備金就是這樣的用途」。

卓榮泰進一步指出，從地震、上次凱米颱風，政院就啟動了第二預備金，現在有需要，當然依程序啟動；政府上半年很節省，不敢亂花第二預備金，現在一旦有需要，政府會全力協助，請大家放心。

他說，明天開始上課，師生安全拜託大家多費心，不管是道路或電力，盡快回復學校樣貌，讓學生安心上課。