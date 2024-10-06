快訊

賴清德親下三道軍令整頓卻遭反彈 凸顯出綠營更大危機

鴻海攜手義大利經典設計 Model D新車款能再造傳奇？

MLB／幸運撿到大谷季後賽首轟球 道奇女球迷興奮：不會賣掉

美國共和黨議員團來訪慶賀國慶 外交部：別具重要意義

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦共和黨籍眾議員萊斯可（Debbie Lesko）今率領國會議員團訪問台灣，並祝賀我國國慶。外交部表示，誠摯歡迎訪賓來訪，彰顯美國國會對台灣及台海和平與穩定的堅定支持。

外交部指出，美國聯邦眾議員萊斯可率領國會議員團於10月6日至11日訪問台灣，訪團成員另包括同屬共和黨籍的眾議員畢格斯（Andy Biggs）、梅樂（Carol Miller）暨夫婿及國會幕僚。

外交部表示，訪團特別在我國慶期間來台，別具重要意義，期間除將參加今年的國慶慶祝活動外，也將晉見副總統蕭美琴，並接受外交部林佳龍部長款宴，與我方就台美關係、台海及區域安全情勢、經濟能源政策等重要議題交換意見。

外交部指出，萊斯可曾於2016年隨美國西南州議會領袖團訪台，其他成員則為首次訪台。三位議員都長期關注印太情勢及台海安全，立場友我，過去曾分別以支持議案及簽署聯名函等多元方式，肯定台灣民主，並傳達對台灣人民的支持。

外交部說，面對中國持續以灰色地帶手段尋釁及侵擾台海和平穩定的現狀，並頻繁在國際場域限縮台灣國際參與，萊斯可等議員於國慶期間訪台，再次以具體行動展現美國國會對台灣人民的支持。未來我國也將持續與美國各界友人攜手合作，進一步推動台美奠基於共享價值及利益的緊密夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 議員

延伸閱讀

星冰樂買1送1！國慶前先喝 星巴克「大杯飲品買一送一」 這日限時9小時手刀開喝

國慶總統府光雕 諸葛四郎領動漫畫角色現身

旅英僑界國慶近250人同樂 姚金祥盼強化跨世代凝聚

MLB／「無法拿出最佳表現」 洋基一壘手瑞佐因傷缺席分區賽

相關新聞

賴清德「祖國說」 王鴻薇：現場只有賴不認同中華民國

賴清德昨天在國慶晚會發表「兩國說」，引發各界議論。國民黨立委王鴻薇今對此表示，賴清德的演說讓現場民眾相當傻眼，「講到認同...

賴清德「祖國論」 李彥秀：逾80歲長者祖國是日本？

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」惹議，國民黨立委李彥秀今天質疑，依賴清德的說法，難道超過80歲的台灣長者祖國是大日...

【專家之眼】娛樂稅有礙文化發展

日前行政院會通過娛樂稅法部分條文修正草案，除高爾夫球場維持現行稅率20%外，現行稅率皆至少減半，同時授權地方政府可停徵職...

衝高不同意票 謝國樑12日辦選前之夜為「固樑」集氣

由公民團體發動的基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨全力催票，並在12日舉辦「不同意罷免」團結造勢大會。謝團隊訴求「反...

賴清德祖國論惹議 侯友宜：大家共同愛中華民國愛台灣

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」引發熱議，挨批不得體。新北市長侯友宜今天表示，我們面對國家是一個想法，大家團結在一...

視察萬里金山 賴清德為預算喊話

「明年治水預算增加159億，盼立法院儘速通過預算，好強化萬里、金山治水能力！」總統賴清德6日一早在新北市長侯友宜、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷等人陪同下視察金山、萬里淹水的狀況。賴清德表示，若災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。