美國共和黨議員團來訪慶賀國慶 外交部：別具重要意義

美國聯邦共和黨籍眾議員萊斯可（Debbie Lesko）今率領國會議員團訪問台灣，並祝賀我國國慶。外交部表示，誠摯歡迎訪賓來訪，彰顯美國國會對台灣及台海和平與穩定的堅定支持。

外交部指出，美國聯邦眾議員萊斯可率領國會議員團於10月6日至11日訪問台灣，訪團成員另包括同屬共和黨籍的眾議員畢格斯（Andy Biggs）、梅樂（Carol Miller）暨夫婿及國會幕僚。

外交部表示，訪團特別在我國慶期間來台，別具重要意義，期間除將參加今年的國慶慶祝活動外，也將晉見副總統蕭美琴，並接受外交部林佳龍部長款宴，與我方就台美關係、台海及區域安全情勢、經濟能源政策等重要議題交換意見。

外交部指出，萊斯可曾於2016年隨美國西南州議會領袖團訪台，其他成員則為首次訪台。三位議員都長期關注印太情勢及台海安全，立場友我，過去曾分別以支持議案及簽署聯名函等多元方式，肯定台灣民主，並傳達對台灣人民的支持。

外交部說，面對中國持續以灰色地帶手段尋釁及侵擾台海和平穩定的現狀，並頻繁在國際場域限縮台灣國際參與，萊斯可等議員於國慶期間訪台，再次以具體行動展現美國國會對台灣人民的支持。未來我國也將持續與美國各界友人攜手合作，進一步推動台美奠基於共享價值及利益的緊密夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。