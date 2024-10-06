視察萬里金山 賴清德為預算喊話

「明年治水預算增加159億，盼立法院儘速通過預算，好強化萬里、金山治水能力！」總統賴清德6日一早在新北市長侯友宜、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷等人陪同下視察金山、萬里淹水的狀況。賴清德表示，若災民或攤商要更換因淹水而損壞的設備，可有節能最高補助50萬。賴清德表示，此區很久沒如此淹水，會與新北合作治水。

攤販損失十幾萬

總統賴清德一早與侯友宜、經濟部長郭智輝、農業部次長胡忠一、新北國民黨立委洪孟楷與廖先翔、民進黨立委蘇巧慧、副祕書長何博文等人前往視察大鵬國小與金山老街淹水的狀況。雖然颱風山陀兒已經消散2日，但沿途上仍有許多堆高機正在清除淹水造成的土石，災情嚴重的大鵬國小也由大量志工清除積水與泥沙，確保7日學校能順利運作。

視察完大鵬國小後，賴清德馬不停蹄的前往金山老街視察，在市場內，賴清德也親切的與攤販一一握手致意，並關心淹水的狀況。有攤販透露，淹水最高層級淹到膝蓋，但退的快、清的也快，因此市場很快就恢復熱鬧。但有些攤販表示因淹水損失十幾萬，對此賴清德也向攤販慰問說：「辛苦了。」

交代在地治水工程

現場還有96歲的當地長輩想跟賴清德合照，賴先稱讚他看不出來96歲，一面與他和侯友宜親切合照。賴清德花了約1小時走完金山老街，並聽取經濟部簡報老街的災後恢復狀況。郭智輝表示，若災民或攤商需要更換節能設備，可向經濟部申請，最高補助50%、50萬元。

「萬里、金山40幾年來第一次淹這麼嚴重！」侯友宜表示，由於瞬間雨量、日雨量都過大，加上海水漲潮導致此次洪災，新北市除了快速清淤外，也有災後救濟辦法，呼籲災民申請；賴清德則說，此次要做的治水工作就是將員潭溪出海口拓寬，並做分洪道，中央會協助地方進行工程。

再次催促總預算

賴清德還交代說，自己是在地人，根據他的了解，若在鬧區淹水的話，採取逕流分擔原則，可以大鵬國小操場作為洪水分擔點。他強調，前總統陳水扁、馬英九與蔡英文都有編列治水預算，今年是前瞻預算近400億加上增加的159億，總治水預算高達551億，賴並向立委洪孟楷與廖先翔喊話，盼儘早通過預算。

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