快訊

賴清德親下三道軍令整頓卻遭反彈 凸顯出綠營更大危機

鴻海攜手義大利經典設計 Model D新車款能再造傳奇？

MLB／幸運撿到大谷季後賽首轟球 道奇女球迷興奮：不會賣掉

視察萬里金山 賴清德為預算喊話

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「明年治水預算增加159億，盼立法院儘速通過預算，好強化萬里、金山治水能力！」總統賴清德6日一早在新北市長侯友宜、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷等人陪同下視察金山、萬里淹水的狀況。賴清德表示，若災民或攤商要更換因淹水而損壞的設備，可有節能最高補助50萬。賴清德表示，此區很久沒如此淹水，會與新北合作治水。

攤販損失十幾萬

總統賴清德一早與侯友宜、經濟部長郭智輝、農業部次長胡忠一、新北國民黨立委洪孟楷與廖先翔、民進黨立委蘇巧慧、副祕書長何博文等人前往視察大鵬國小與金山老街淹水的狀況。雖然颱風山陀兒已經消散2日，但沿途上仍有許多堆高機正在清除淹水造成的土石，災情嚴重的大鵬國小也由大量志工清除積水與泥沙，確保7日學校能順利運作。

視察完大鵬國小後，賴清德馬不停蹄的前往金山老街視察，在市場內，賴清德也親切的與攤販一一握手致意，並關心淹水的狀況。有攤販透露，淹水最高層級淹到膝蓋，但退的快、清的也快，因此市場很快就恢復熱鬧。但有些攤販表示因淹水損失十幾萬，對此賴清德也向攤販慰問說：「辛苦了。」

交代在地治水工程

現場還有96歲的當地長輩想跟賴清德合照，賴先稱讚他看不出來96歲，一面與他和侯友宜親切合照。賴清德花了約1小時走完金山老街，並聽取經濟部簡報老街的災後恢復狀況。郭智輝表示，若災民或攤商需要更換節能設備，可向經濟部申請，最高補助50%、50萬元。

「萬里、金山40幾年來第一次淹這麼嚴重！」侯友宜表示，由於瞬間雨量、日雨量都過大，加上海水漲潮導致此次洪災，新北市除了快速清淤外，也有災後救濟辦法，呼籲災民申請；賴清德則說，此次要做的治水工作就是將員潭溪出海口拓寬，並做分洪道，中央會協助地方進行工程。

再次催促總預算

賴清德還交代說，自己是在地人，根據他的了解，若在鬧區淹水的話，採取逕流分擔原則，可以大鵬國小操場作為洪水分擔點。他強調，前總統陳水扁、馬英九與蔡英文都有編列治水預算，今年是前瞻預算近400億加上增加的159億，總治水預算高達551億，賴並向立委洪孟楷與廖先翔喊話，盼儘早通過預算。

【更多精采內容，詳見

淹水 賴清德

延伸閱讀

影／賴清德金山老街勘災 承諾比照凱米颱風補助災民

賴清德「祖國說」 王鴻薇：現場只有賴不認同中華民國

賴清德籲速審明年治水預算 張智倫批用天災搞政治鬥爭

賴清德「祖國論」 李彥秀：逾80歲長者祖國是日本？

相關新聞

賴清德「祖國說」 王鴻薇：現場只有賴不認同中華民國

賴清德昨天在國慶晚會發表「兩國說」，引發各界議論。國民黨立委王鴻薇今對此表示，賴清德的演說讓現場民眾相當傻眼，「講到認同...

賴清德「祖國論」 李彥秀：逾80歲長者祖國是日本？

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」惹議，國民黨立委李彥秀今天質疑，依賴清德的說法，難道超過80歲的台灣長者祖國是大日...

【專家之眼】娛樂稅有礙文化發展

日前行政院會通過娛樂稅法部分條文修正草案，除高爾夫球場維持現行稅率20%外，現行稅率皆至少減半，同時授權地方政府可停徵職...

衝高不同意票 謝國樑12日辦選前之夜為「固樑」集氣

由公民團體發動的基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨全力催票，並在12日舉辦「不同意罷免」團結造勢大會。謝團隊訴求「反...

賴清德祖國論惹議 侯友宜：大家共同愛中華民國愛台灣

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」引發熱議，挨批不得體。新北市長侯友宜今天表示，我們面對國家是一個想法，大家團結在一...

視察萬里金山 賴清德為預算喊話

「明年治水預算增加159億，盼立法院儘速通過預算，好強化萬里、金山治水能力！」總統賴清德6日一早在新北市長侯友宜、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷等人陪同下視察金山、萬里淹水的狀況。賴清德表示，若災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。