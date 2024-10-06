賴清德生日回老家勘災盼預算通過 藍綠立委現場回應了

賴清德總統今赴萬里、金山等地勘災，活動後致詞特別提及希望治水預算盡速通過，國民黨立委廖先翔表示，大家都對治水預算沒意見，主要還是原住民禁伐補償沒有依法補足預算；民進黨立委蘇巧慧呼籲，既然大家都認為治水預算應通過，誠心期待藍白立委別再擋總預算了。

受山陀兒颱風及東北季風影響，新北市金山、萬里、瑞芳及基隆市等地都出現致災性暴雨，多處積淹水嚴重災情，賴清德今前往萬里區大鵬國小、金山區金山老街勘災，致詞也細數歷屆總統對於治水的重視。

賴清德指出，今年度治水預算是前總統蔡英文所編列的，總共300多億元，明年預算則是他與行政院長卓榮泰所編列的，多增加159億元，明年治水預算高達551億元，就是要來協助各縣市政府推動治水工程，因應氣候、防範時常出現的瞬間雨量超過保護標準造成的災害，所以希望預算能盡速審議，讓政府能盡快得到該筆經費，推動治水工程，保護民眾生命財產安全。

廖先翔表示，立法院對於治水預算都沒意見，但行政院對於原住民禁伐補償沒有依照法律編足預算，因此立法院也是被動狀態，希望行政院能夠盡速補足，趕快送到立法院，立法院一定會加速審議明年總預算。

廖先翔提到，賴清德哪時候來勘災不是地方最關心的，地方還是重視災害發生的當下，總統有沒有指揮跨部會機關來協助地方政府搶災，以及事後復原工作有沒有全力協助地方政府災後復原、災民補助等，有些人可能認為賴有晚來，但其實只要有來，地方都是感謝，但也希望中央部會來協助解決這次地方民眾反映需求。

蘇巧慧表示，今天在這裡大家看到了災區民眾的心聲，廖先翔和立委洪孟楷也都一致表示治水的預算應該要過。明天又回到立法院上班了，誠心的期待藍白立法委員不要再擋國家總預算了，一起讓台灣進步吧。

有關洪孟楷社群發文動用第二預備金，蘇巧慧認為，第二預備金本來就是用來救急救難，才會叫「預備金」，所以遇到像這樣災困時，當然可以用預備金來提供立即的補償、救難金，但如果是要做大規模的國家治水工程，這當然是必須要規矩的公務預算，才有辦法來看計畫，才有辦法編列長期預算，像賴清德剛剛說的全國全年治水總預算。