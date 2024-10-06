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賴清德「祖國說」 王鴻薇：現場只有賴不認同中華民國

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
中華民國113年國慶晚會昨晚在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示：我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國。圖／聯合報系資料照
中華民國113年國慶晚會昨晚在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示：我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國。圖／聯合報系資料照

賴清德昨天在國慶晚會發表「兩國說」，引發各界議論。國民黨立委王鴻薇今對此表示，賴清德的演說讓現場民眾相當傻眼，「講到認同中華民國，現場觀眾的認同度都比賴清德還高吧」。

賴清德昨天在國慶晚會致詞時表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，中華民國就要過113歲生日。就年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已75年，「不必再去談論這層關係」。

王鴻薇對此表示，昨晚參加國慶晚會的人，都是來參加中華民國的生日，沒人是來參加中華人民共和國的生日，而且在晚會中充滿中華民國元素，全場皆相當開心。

王鴻薇批，從昨天晚會狀況來看，現場觀眾對於提到中華民國認同度都比賴清德還高，真正不認同中華民國的人，只有賴清德自己。

生日 賴清德

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