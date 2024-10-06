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賴清德籲速審明年治水預算 張智倫批用天災搞政治鬥爭

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

山陀兒颱風造成多地致雨性災情，賴清德總統呼籲立法院盡快審查治水預算，但遭批「救現在的災，故意提明年預算」。國民黨立委張智倫今天表示，賴清德藉由天災搞政治鬥爭，卻不提今年預算早已編足，想透過認知作戰，將執政不力的鍋甩到在野黨身上，有失總統格局。

賴清德總統昨表示，明年度中央政府總預算在治水方面較今年增加159億元，總金額約550億元，希望立法院不分朝野、黨派，早日審查關係人民生命財產安全的總預算，協助各縣市政府因應颱風、地震等帶來的各種災害。

張智倫表示，當地方認真救災，民眾攜手恢復家園時，賴清德卻滿腦子想著立威，先是6度質問花蓮縣長徐榛蔚，如今又藉天災搞政治鬥爭，暗諷在野黨不審總預算、讓地方拿不到防災預算，全然無視行政院短編預算的事實，透過認知作戰，把執政不力的責任甩鍋在野黨，實有失總統的高度。

張智倫指出，明年度總預算並非被刪除，在野立委也絕非拒絕審查，而是希望行政院重新檢討，補足原民禁伐補償、公糧收購及健保點值的預算，照顧原民、農民及醫護人員的權益。

張智倫也說，賴總統不行使院際調解權，召集各院院長會商解決，反倒是立法院長韓國瑜主動邀約「和解飯」，凸顯賴清德角色錯亂還「鬥不停」，期待賴總統放下鬥爭心態，展現大家長的胸襟，為朝野政黨帶來和解的契機，才是全民之福。

張智倫 立法院 賴清德

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