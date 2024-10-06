賴清德「祖國論」 李彥秀：逾80歲長者祖國是日本？

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」惹議，國民黨立委李彥秀今天質疑，依賴清德的說法，難道超過80歲的台灣長者祖國是大日本帝國？李彥秀批評賴清德在國慶晚會以最失態的語言來鬧場，將所有精神都花在意識形態對抗，是國之不幸。

賴清德昨天在國慶晚會致詞時表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，中華民國就要過113歲生日。就年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，中華民國反倒可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已75年，「不必再去談論這層關係」。

李彥秀說，大巨蛋昨晚舉行為中華民國生日暖壽的國慶晚會，萬人高唱國歌祝福中華民國生日快樂，賴清德總統卻以最失態的語言來鬧場，成為全場焦點。

賴清德當時說「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，如依照這個邏輯，難道80歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？

李彥秀表示，賴清德就任以來，就像一隻暴走的刺蝟，全身上下都是尖刺，無論是對黨內、黨外還是對岸，不看場合、不看氛圍、不分青紅，看到誰都想決鬥，看到誰都想戳一下，全世界有這樣的國家領導人嗎？

李彥秀表示，賴清德總統別忘了，除了民進黨主席的身分，自己更是中華民國總統，520就職以來，到昨晚缺席大合唱國歌及「莫名其妙」的致詞內容，顯然都是賴清德與府方的精心安排，國家元首把精神都花在意識形態的衝突與對抗、花在言語交鋒上的譁眾取寵，是中華民國的悲哀，台灣人民的悲哀。