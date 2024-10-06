【專家之眼】娛樂稅有礙文化發展

日前行政院會通過娛樂稅法部分條文修正草案，除高爾夫球場維持現行稅率20%外，現行稅率皆至少減半，同時授權地方政府可停徵職棒、演唱會等特定項目的娛樂稅。

早在20年前，就曾聽財稅專家說過，想振興文化，應該廢除娛樂稅，近年來，也不乏學者的再三呼籲。首先，比起其他稅收，娛樂稅能收到的金額極少，為了徵收這筆「雞肋」，還得多花不少人力、物力，並不划算；其次，娛樂場所本來就要繳營業稅，之所以還要再繳娛樂稅的理由，是「寓禁於徵」。

眾所周知的典型「寓禁於徵」的稅，是菸酒稅，因為抽菸、飲酒有害健康。難道看電影、聽音樂會也有害健康，所以必須再扒一層皮以示懲罰？

據了解，娛樂稅法係源於民國31年制定的《筵席及娛樂稅法》，主要為提倡戰時節約風氣、禁止奢糜浪費，而課徵特別稅。

然而，隨著生活水準的逐年改善，追求高品質的休閒娛樂、提升民眾的藝文素養，早已成為共識，到了21世紀，文化更成為國家品牌與軟實力的象徵。所以，政府挹注於文化藝術的資源，有增無減。

《文化藝術獎助及發展條例》規定非營利單位的藝文場館，免徵土地稅及房屋稅，經認可的文化藝術事業得申請免徵營業稅或減徵娛樂稅；《文創法》對於投資文創產業，也有諸多減免稅捐的獎勵措施；今年文化預算突破300億新高，文化部更打算延伸發放文化幣的年齡層，鼓勵青少年參與藝文活動。

相形之下，把藝文活動視作奢靡且應該禁止的《娛樂稅法》，就顯得格格不入，這頭鼓勵舉辦和參與，另一頭卻有寓禁於徵的娛樂稅在虎視眈眈，豈不荒唐可笑？不可思議的是，文化界與公部門關心文化惟恐不及，恨不得文化預算越高越好，政府卻直到今年才打算減免娛樂稅。

雖然中央終於要授權地方免徵部分娛樂稅了，可是縣市政府卻幾乎都捨不得放手，連每年只收700萬娛樂稅的台南市，都怕一去不回頭。中央甩鍋地方免徵，結局恐怕只是口惠而實不至。

日本曾於1938年頒布《入場稅法》，徵收對象為電影院、劇院、娛樂廳、賽馬場、展覽館、遊樂園、高爾夫球場、彈珠台、麻將館、撞球館。但1989年消費稅開徵後，廢除了入場稅，僅保留高爾夫球場做為地方的娛樂設施使用稅。

我國《娛樂稅法》的制定與修正，似有仿效日本的痕跡。而且高爾夫球場對台灣水土保持的衝擊，比日本有過之而無不及，開徵特別稅有其正當性。既然如此，何不學得徹底一點，乾脆也只保留地方徵收高爾夫球場的娛樂稅，藝文及體育場館就免了吧！至於地方的損失，就由中央補貼，也沒那麼困難吧？