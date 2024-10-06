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賴清德「祖國論」 綠委：給總統按一個大大的讚

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國113年國慶晚會5日晚在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時提及兩岸關係是兩國論述。記者許正宏／攝影
中華民國113年國慶晚會5日晚在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時提及兩岸關係是兩國論述。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨出席雙十國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，民進黨立委王定宇認為，賴總統用基礎的事實、強大的邏輯，讓所有人沒辦法反駁；民進黨立委許智傑也說，要給總統按一個大大的讚。

賴清德總統昨於雙十國慶晚會致詞時提到，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，並表示，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。

王定宇表示，賴總統是用基礎的事實、強大的邏輯，讓所有人沒辦法反駁，國民黨想說話也詞窮，而賴清德總統作為國家元首，努力想團結最多的人，所以用詞也是最大公約數。

王定宇也說，賴清德在就職演說時，提出國民主權論，稱「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而這次國慶晚會上的說法，也團結台灣派、中華民國派，賴總統的努力值得讚佩。

許智傑則說，要給賴清德總統按一個大大的讚！他表示，113歲的中華民國才是75歲的中華人民共和國的「祖國」，賴清德總統邏輯清楚，以台灣角度，提出新的兩岸解讀，包含國際紛紛重新詮釋2758號決議文，未來賴清德帶領的中華民國台灣，一定可以走出自己的道路。

中華民國台灣 國慶 賴清德

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