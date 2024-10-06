衝高不同意票 謝國樑12日辦選前之夜為「固樑」集氣

由公民團體發動的基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨全力催票，並在12日舉辦「不同意罷免」團結造勢大會。謝團隊訴求「反惡罷」，若罷免案通過，不僅基隆市政無法延續，明年更將掀起立委大罷免潮，呼籲支持者務必出門投下寶貴的不同意罷免票。

原訂9月6日舉辦的選前造勢，因考量颱風外圍環流影響，加上民眾黨主席柯文哲風波而延期。謝國樑後敲定於12日周六晚間7時，於樂一路麵粉廠舉辦「不同意罷免」團結造勢大會，呼籲所有「挺善樑、反惡罷」的支持者全力衝刺拚一波，讓不同意票壓過同意票，還給基隆市民一個公道。

謝國樑反罷免的選前之夜，預計國民黨立委立委王鴻薇、謝龍介擔任主持人，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫將登台，立委林沛祥、羅智強及戰鬥藍發起人趙少康等基隆人與議員也會輪番助講，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，可望以錄影片方式聲援謝國樑。

至於立法院長韓國瑜當天是否會現身，謝國樑日前表示，韓國瑜忙著國慶，真的不敢打擾他，其他貴賓由黨中央協助邀請。不過，傳出韓國瑜因國慶籌辦與近期總預算案卡關等事宜，導致選前之夜不出席的機率大增。

國民黨評估，罷樑案狀況樂觀但不能掉以輕心，盼提高投票率，催出支持者出門投下反對罷免票。尤其近期山陀兒颱風導致基隆多處出現淹水災情，綠營與側翼開始利用當地災情批評，甚至對於勘災與救災的雙標，反而會催出民眾投票動能，投下不同意罷免票。