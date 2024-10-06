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颱風山陀兒全台多地受創 藍委籲啟用第二預備金救災

中央社／ 台北6日電

颱風山陀兒在全台多地造成嚴重災害，總統賴清德、行政院長卓榮泰今天分別前往新北市、基隆市勘災。國民黨立委洪孟楷表示，災後復原工作需中央地方一條心，呼籲行政院即刻啟用第二備金，協助高雄、屏東、新北市、基隆等受災嚴重地區進行復原。

颱風山陀兒襲台，在多地造成嚴重傷害，賴總統今天前往新北市金山、萬里勘災，卓榮泰則到新北市瑞芳、基隆市視察地方建設受損情況。

國民黨立委洪孟楷今天受訪表示，颱風山陀兒造成的災害史上罕見，無論南部縣市連續4天停班停課，或北海岸40年來不曾有過的豪雨，在在顯示極端氣候造成的天災，人類只能謙卑的面對。

洪孟楷指出，現在是積極恢復家園，有些基礎設施需要補強之處，也需要中央地方一條心共同處理；今年度的第二預備金總共編列新台幣74億多元，截至10月4日為止，還有55億餘元，而災害預備金就是用在發生不可抗力的天災。

洪孟楷表示，救災視同作戰，行政院應立即啟動55億元的第二備金，協助高雄、屏東、新北市、基隆等受風雨影響的縣市進行復原，才是真正把錢用在刀口上。

洪孟楷指出，攤開今年第二預備金的使用，最大筆是0403花蓮地震動用10億元做觀光復甦。而這次颱風山陀兒重創高雄、屏東、北海岸跟基隆等處，超強降雨造成部分河堤超過負荷坍崩、土石滑落等，皆需以最快速度補強、修復，以避免可能的二次傷害。

洪孟楷表示，今天包括賴總統、卓榮泰都前往新北市視察。共同生活在台灣這塊土地，沒有人希望看到發生災害，更重要的是家園重建需求。請行政院即刻啟動預備金，聽取縣市政府的需求，盡速給予最實際的支持，這才是真正中央地方齊心協力。

基隆 洪孟楷

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