亞盟70周年 曾永權盼亞盟分會強化各國政經合作關係

亞洲太平洋自由民主聯盟今年成立70周年，亞盟理事會主席曾永權上午在台北主持亞盟理事會會議，曾永權說，過去 70 年來，鼓吹與宣揚民主制度，一直都是亞盟的工作目標，非常高興看到亞太地區的民主發展，有了豐盛成果，盼亞盟各國分會組織，進一步促進強化各國間之政治、經貿與文化合作關係，使世界更加安定與和平。

亞盟是在韓戰停火後的1954年6月，成立於南韓鎮海，由南韓、菲律賓、越南及中華民國政府合力創立而成，目前是中華民國政府支助及主導。曾永權上午主持年度理事會議，致詞時歡迎感謝大家到台北參加第65屆亞盟年會，亞盟是一個歷史悠久的國際組織，今年正好是亞盟成立70周年，亞盟長期以來致力推動自由、民主與人權，將區域和平的理念推展到亞太地區。

曾永權指出，過去一年來，亞太地區許多國家都舉行全國性的地方選舉，或是總統及國會民意代表選舉，這些選舉，不論結果如何，都見證亞太地區的民主體制蓬勃發展。過去70年來，鼓吹與宣揚民主制度，一直都是亞盟工作目標，非常高興看到今天亞太地區的民主發展，有了豐盛的成果。在此自由民主成果下，亞盟要在亞洲加強與全亞太地區自由民主國家人民間的文化與經濟合作，運用已建立的亞盟各國分會組織，進一步促進強化各國間之政治、經貿與文化合作關係。

曾永權說，面對當前複雜的國際局勢，我們應珍惜自由，維護民主，推動繁榮經濟，共同追求和平。這是一條充滿挑戰的道路，但我們相信，只要我們堅守信念，攜手同行，一定能夠創造一個更加美好、繁榮的世界。