快訊

軍購肩射刺針飛彈延宕 敵我識別參數交美方整合無下文

年過40歲後一定會老花？眼睛退化能治療逆轉？老花度數會增加嗎？

00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

亞盟70周年 曾永權盼亞盟分會強化各國政經合作關係

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
亞洲太平洋自由民主聯盟今年成立70周年，亞盟理事會主席曾永權上午在台北主持亞盟理事會會議。圖片來源/亞盟
亞洲太平洋自由民主聯盟今年成立70周年，亞盟理事會主席曾永權上午在台北主持亞盟理事會會議。圖片來源/亞盟

亞洲太平洋自由民主聯盟今年成立70周年，亞盟理事會主席曾永權上午在台北主持亞盟理事會會議，曾永權說，過去 70 年來，鼓吹與宣揚民主制度，一直都是亞盟的工作目標，非常高興看到亞太地區的民主發展，有了豐盛成果，盼亞盟各國分會組織，進一步促進強化各國間之政治、經貿與文化合作關係，使世界更加安定與和平。

亞盟是在韓戰停火後的1954年6月，成立於南韓鎮海，由南韓、菲律賓、越南及中華民國政府合力創立而成，目前是中華民國政府支助及主導。曾永權上午主持年度理事會議，致詞時歡迎感謝大家到台北參加第65屆亞盟年會，亞盟是一個歷史悠久的國際組織，今年正好是亞盟成立70周年，亞盟長期以來致力推動自由、民主與人權，將區域和平的理念推展到亞太地區。

曾永權指出，過去一年來，亞太地區許多國家都舉行全國性的地方選舉，或是總統及國會民意代表選舉，這些選舉，不論結果如何，都見證亞太地區的民主體制蓬勃發展。過去70年來，鼓吹與宣揚民主制度，一直都是亞盟工作目標，非常高興看到今天亞太地區的民主發展，有了豐盛的成果。在此自由民主成果下，亞盟要在亞洲加強與全亞太地區自由民主國家人民間的文化與經濟合作，運用已建立的亞盟各國分會組織，進一步促進強化各國間之政治、經貿與文化合作關係。

曾永權說，面對當前複雜的國際局勢，我們應珍惜自由，維護民主，推動繁榮經濟，共同追求和平。這是一條充滿挑戰的道路，但我們相信，只要我們堅守信念，攜手同行，一定能夠創造一個更加美好、繁榮的世界。

曾永權

延伸閱讀

賴總統國慶晚會致詞「祖國說」發酵 藍營籲「拿國旗和人民一起唱國歌」

批賴總統國慶晚會致詞「祖國論」掃興 趙少康：很不得體、莫名其妙

賴清德國慶晚會大談「祖國論」 凌濤：生日引戰毫無總統格局

國慶晚會致詞 賴總統：中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國

相關新聞

賴清德「祖國論」 綠委：給總統按一個大大的讚

賴清德總統昨出席雙十國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，民進黨立委王定宇認為，賴總統用基礎...

衝高不同意票 謝國樑12日辦選前之夜為「固樑」集氣

由公民團體發動的基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨全力催票，並在12日舉辦「不同意罷免」團結造勢大會。謝團隊訴求「反...

亞盟70周年 曾永權盼亞盟分會強化各國政經合作關係

亞洲太平洋自由民主聯盟今年成立70周年，亞盟理事會主席曾永權上午在台北主持亞盟理事會會議，曾永權說，過去 70 年來，鼓...

賴清德親下三道軍令整頓卻遭反彈 凸顯出綠營更大危機

立法院日前開議，明年度中央政府總預算案開局就被藍白聯手封殺，就連三大人事同意權也不樂觀，形成激烈朝野對決。身兼民進黨主席的賴清德總統親下三道軍令，指示綠委會議務必全勤、服從黨團指揮，卻遭黨內反彈，背後其實凸顯綠營更大危機。 賴清德三道軍令包括，民進黨立院黨團全員服從黨團指揮；並要求全員、全程參與黨團會議；立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，但檢驗至今，這句「貫徹團結」是否真能落實，卻讓人畫下大問號。

罷樑案再7天投票 謝國樑：這幾天把災害管控好才是最重要

基隆市長謝國樑罷免案再7天就要投票，基隆仍有災區尚未復原。謝國樑今天說，這個時候辦政治意味高的活動對城市沒有正面幫助，這...

催出年輕人　台派推基隆返鄉專車要衝罷樑投票率

距離10月13日基隆市長謝國樑罷免案只剩一周，罷樑、固樑決戰氣息更加濃厚，近日，一份基隆「返鄉列車」調查表單不斷在網路上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。