快訊

軍購肩射刺針飛彈延宕 敵我識別參數交美方整合無下文

年過40歲後一定會老花？眼睛退化能治療逆轉？老花度數會增加嗎？

00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

聽新聞
0:00 / 0:00

罷樑案再7天投票 謝國樑：這幾天把災害管控好才是最重要

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝謝國樑今天表示，這幾天會以救災為主，相信把城市治理好，把災害管控好是最重要的事情。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝謝國樑今天表示，這幾天會以救災為主，相信把城市治理好，把災害管控好是最重要的事情。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑罷免案再7天就要投票，基隆仍有災區尚未復原。謝國樑今天說，這個時候辦政治意味高的活動對城市沒有正面幫助，這幾天他都會以救災為主，相信把城市治理好，把災害管控好是最重要的事情。

山陀兒颱風從巴士海峽撲向南台灣，基隆也下起豪大雨，不少地方塌方和和淹水。謝國樑一早到災害應變中心主持救災整備會議，11點再陪同卓榮泰前往海中天社區附近邊坡、環保局清潔大樓勘查塌方災情。

謝國樑罷免案13日投票，謝國樑說，這個時候還是救災最重要，基隆市碰到了這樣的災情，規模不算小，這個時候還在辦這種政治意味度高的活動，對基隆市是沒有正面的幫助。

謝表示，這幾天他都還是會以救災為主，相信把城市治理好，把這些災害能夠管控好，就是最重要的一件事情，也是他和市府團隊目前的工作重心。

謝國樑說，基隆這一次降下了70幾年來從未有過的一個豪雨量，災區修復工程不是基隆市災害準備金所能應付，中央如果能給一些具體的協助，市府會非常的感謝。

投票 謝國樑

延伸閱讀

催出年輕人　台派推基隆返鄉專車要衝罷樑投票率

謝國樑勘災今晚再視察新豐街 車道搶通預估在明晚

投票倒數進入最後1周！基隆罷樑、固樑同地對嗆 火力旺警隔開

謝國樑怨氣象預報不準 洪申翰：精準預測預算遭藍白封殺

相關新聞

衝高不同意票 謝國樑12日辦選前之夜為「固樑」集氣

由公民團體發動的基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨全力催票，並在12日舉辦「不同意罷免」團結造勢大會。謝團隊訴求「反...

亞盟70周年 曾永權盼亞盟分會強化各國政經合作關係

亞洲太平洋自由民主聯盟今年成立70周年，亞盟理事會主席曾永權上午在台北主持亞盟理事會會議，曾永權說，過去 70 年來，鼓...

賴清德親下三道軍令整頓卻遭反彈 凸顯出綠營更大危機

立法院日前開議，明年度中央政府總預算案開局就被藍白聯手封殺，就連三大人事同意權也不樂觀，形成激烈朝野對決。身兼民進黨主席的賴清德總統親下三道軍令，指示綠委會議務必全勤、服從黨團指揮，卻遭黨內反彈，背後其實凸顯綠營更大危機。 賴清德三道軍令包括，民進黨立院黨團全員服從黨團指揮；並要求全員、全程參與黨團會議；立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，但檢驗至今，這句「貫徹團結」是否真能落實，卻讓人畫下大問號。

罷樑案再7天投票 謝國樑：這幾天把災害管控好才是最重要

基隆市長謝國樑罷免案再7天就要投票，基隆仍有災區尚未復原。謝國樑今天說，這個時候辦政治意味高的活動對城市沒有正面幫助，這...

催出年輕人　台派推基隆返鄉專車要衝罷樑投票率

距離10月13日基隆市長謝國樑罷免案只剩一周，罷樑、固樑決戰氣息更加濃厚，近日，一份基隆「返鄉列車」調查表單不斷在網路上...

司法院長若代理 呂太郎呼聲高

包括司法院正、副院長在內的七位大法官十月底任期屆滿，賴清德總統提名的新人選，若未能在月底通過國會審查，司法院下個月將創紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。