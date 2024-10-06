罷樑案再7天投票 謝國樑：這幾天把災害管控好才是最重要

基隆市長謝國樑罷免案再7天就要投票，基隆仍有災區尚未復原。謝國樑今天說，這個時候辦政治意味高的活動對城市沒有正面幫助，這幾天他都會以救災為主，相信把城市治理好，把災害管控好是最重要的事情。

山陀兒颱風從巴士海峽撲向南台灣，基隆也下起豪大雨，不少地方塌方和和淹水。謝國樑一早到災害應變中心主持救災整備會議，11點再陪同卓榮泰前往海中天社區附近邊坡、環保局清潔大樓勘查塌方災情。

謝國樑罷免案13日投票，謝國樑說，這個時候還是救災最重要，基隆市碰到了這樣的災情，規模不算小，這個時候還在辦這種政治意味度高的活動，對基隆市是沒有正面的幫助。

謝表示，這幾天他都還是會以救災為主，相信把城市治理好，把這些災害能夠管控好，就是最重要的一件事情，也是他和市府團隊目前的工作重心。

謝國樑說，基隆這一次降下了70幾年來從未有過的一個豪雨量，災區修復工程不是基隆市災害準備金所能應付，中央如果能給一些具體的協助，市府會非常的感謝。