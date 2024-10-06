催出年輕人　台派推基隆返鄉專車要衝罷樑投票率

距離10月13日基隆市長謝國樑罷免案只剩一周，罷樑、固樑決戰氣息更加濃厚，近日，一份基隆「返鄉列車」調查表單不斷在網路上廣傳，呼籲在外工作、唸書的年輕基隆人能把握手中選票，回家行使投票權，藉此衝高投票率。

「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑行動，普遍認為，背後有綠營「暗助」，前市長、民進黨秘書長林右昌日前發布數篇罷樑長文，增加政黨對決氣氛，近日山陀兒颱風災情成為罷樑決戰增變數，謝國樑近日為救災暫停「固樑」拜票行程，讓前陣子氣勢稍減的罷樑方覺得事有可為，最後一周加大網路宣傳力道，號召年輕人返鄉投票助戰。

為催出更多年輕人返鄉投票，不只罷樑團體在粉專上提醒訂票返鄉投票的通知，近日也有群民眾集結設計一份「返鄉列車路線調查」表單，呼籲基隆年輕人能把握手中選票，回家行使投票權。

內容指出，他們是一群想要鼓勵年輕學子返鄉投票的夥伴，聽聞許多在外地唸書的青年難以負擔回家的車錢，因此決定開啟返鄉列車的行動。在正式開始之前，希望藉由這個表單來調查基隆在外地唸書的青年所需要的返鄉路線。

表單並強調，不論立場為何，都歡迎有需求的民眾一同完成這項調查，一起回家投票。

此份表單在社群網站Facebook、Threads等平台被廣傳，其中不乏民進黨支持者，還有人將表單貼在「2024總統賴清德」等綠營臉書社團，不少親綠粉專也紛紛轉發，並稱「光復基隆要靠大家」、「神秘台派金主爸爸贊助返鄉投票」。