駐瓜大使館國慶酒會 400賓客參與凸顯深厚邦誼

駐瓜地馬拉大使館4日舉辦113年中華民國國慶酒會。瓜國政府官員，政商學界人士及各國駐瓜使節近400人與會。瓜國女學童更以中文演唱經典歌曲「月亮代表我的心」，獲得與會者熱烈掌聲。

出席國慶酒會的瓜國政要包括3位外交部次長─拉米雷斯（Maria Luisa Ramirez）、歐洛斯柯（JulioOrozco）、艾斯科維度（Eduardo Escobedo），以及交通部長阿瓦拉多（Felix Alvarado），財政部長曼柯斯（Jonathan Menkos）、衛生部長巴諾雅（JoaquinBarnoya）等官員。

此外，瓜國國會第一副議長盧卡斯（DarwinLucas），駐瓜使節團團長教廷大使，各國駐瓜使節、商界學界、智庫媒體等，場面相當盛大。

駐瓜地馬拉大使張俊菲致詞表示，總統賴清德今年5月就職，台灣透過民主選舉，再度展現民主制度成熟的非凡成就，也獲得經濟學人資訊社（EIU）公布台灣蟬聯亞洲最民主國家。此外，台灣享有傲視全球的醫療系統，以及成為全球公認最安全國家之一，都是台灣人民共同努力成果。

張俊菲強調，台灣將持續努力維護台海和平與穩定，同時積極強化自衛能力；面對中國軍事恐嚇、經濟脅迫、外交壓力、認知作戰等各類威脅，必將堅定捍衛自由民主的憲政體制，讓台灣充滿良善力量及韌性。

張俊菲也指出，台灣將透過安排高階科技考察團、鼓勵台灣電動車與紡織業者考察瓜國投資環境，進一步提升台、瓜兩國成為「戰略夥伴關係」。同時也感謝瓜地馬拉政府長期為台灣在國際舞台發聲，成為台灣與世界連結的重要橋樑。

國慶酒會現場準備台式特色小吃，也安排電音三太子等文化表演，成為酒會亮點之一。此外，瓜國當地的中華民國小學，由台灣華語老師所指導的瓜國女學童，更以中文領唱國歌，以及經典歌曲「月亮代表我的心」，讓所有賓客為之驚艷。