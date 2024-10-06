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波士頓國慶酒會 台灣與美國新英格蘭像信賴老友

中央社／ 紐約5日專電

駐美國波士頓辦事處4日舉行國慶酒會，處長廖朝宏表示，台灣與新英格蘭地區就像彼此信賴的老朋友，在充滿挑戰的國際情勢下，攜手合作共同前行。

駐波士頓辦事處4日在洲際酒店舉行中華民國113年國慶酒會，包括麻薩諸塞州眾議會議長馬利安諾（Ronald Mariano）、緬因州眾議會議長羅斯（RachelTalbot Ross）、羅德島州總財務長迪歐薩（JamesDiossa）及眾議會代議長甘迺迪（Brian PatrickKennedy）等新英格蘭地區政要、總領事團、僑學界近400人出席。

廖朝宏致詞表示，今年1月台灣再度順利完成總統大選，台灣人不畏中國威嚇脅迫，再次選擇自由民主，同時也向國際社會清楚傳達，「一個沒有自由、民主及人權的未來，不會是台灣人民的選項」。

他說，台灣不僅是全球民主燈塔，更是世界科技創新中心，一股良善的力量。今天的台灣已經成為世界的台灣，台灣需要世界，世界也需要台灣。

廖朝宏感謝新英格蘭地區5個州議會今年分別通過友台決議案恭賀總統賴清德就職、紀念「台灣關係法」45週年及支持深化台美經貿教育合作交流等。台灣跟新英格蘭在經貿、投資、科技及教育等領域關係持續深化，不僅共享民主價值，也是值得信賴的合作夥伴。

廖朝宏比喻台灣與新英格蘭就像彼此信賴的老朋友，在日益艱鉅、充滿挑戰的國際情勢下，一起合作前行。他最後以諺語「如果想走得快，一個人走；如果想走得遠，一起走」，感謝出席賓客支持，一起迎向挑戰。

在波士頓就學的台灣學生組成弦樂四重奏在酒會中演奏民謠組曲，現場設置廣告看板及播放雙十國慶影片「民主和平繁榮的新台灣」，與當地政要及僑學商界人士共同慶祝中華民國113年生日。

國慶 朋友 波士頓

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