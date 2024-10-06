旅英僑界國慶近250人同樂 姚金祥盼強化跨世代凝聚

「旅英僑界慶祝中華民國113年國慶」晚會4日於倫敦舉行，匯集來自各領域僑民及其在地親友與各界友好人士近250人。駐英代表姚金祥說，希望未來能有更多、更大型的跨世代僑界活動，強化凝聚力。

晚會以藝文表演開場，包括古箏獨奏及由旅英女性僑民組成的「華韻合唱團」分別演出安平追想曲、採茶歌、農村曲、淡水暮色、綠島小夜曲，以及茉莉花、台北的天空、我們的歌、童年等樂歌曲。接著除了有餐會和摸彩活動，還有在僑界少見的舞會。

今年旅英僑界國慶活動由僑社英國「大地社」主辦。

姚金祥致詞時表示，儘管長期遭遇對岸脅迫，且全球過去一年面臨許多挑戰，中華民國台灣始終堅持自由民主價值，在國際間積極扮演正向角色，並在科技、經濟、文化等領域備受各國肯定。他要對僑民多方扮演台英交流合作橋梁表達感謝。

姚金祥在晚會期間接受中央社採訪時提到，廣義的旅英僑界以留學生、語言課程學員等短期居留民眾為大宗，他們對僑務的參與往往有限。不過，他欣見近來有越來越多年輕一代僑民出面領導商會、校友會等社團；若僑務榮譽職未來也能逐步年輕化，相信將更有助旅英僑界增添活力。

同時，他期待未來能有更多、更大型的跨世代僑界活動，強化不同背景僑民的凝聚力。考量部分旅英僑民在英國組成家庭、擁有在地親友網絡，姚金祥說，希望未來舉辦更多元、活潑、親子友善的僑界活動，以拓展、凝聚更寬廣的在英友好網絡。