司法院長若代理 呂太郎呼聲高

包括司法院正、副院長在內的七位大法官十月底任期屆滿，賴清德總統提名的新人選，若未能在月底通過國會審查，司法院下個月將創紀錄出現正、副院長、秘書長、副祕書長都出缺的情況，依法將由總統從大法官擇一人代理院長，目前以呂太郎代理司法院長的呼聲最高，也不排除賴總統會從女大法官中擇一人代理。

總統府八月底公布七位大法官被提名人名單，包括司法院院長張文貞、副院長姚立明，但國會至今尚未啟動審查，加上可能遭到否決，十一月後司法院可能首度出現正、副院長都懸缺的紀錄。加上司法院前秘書長吳三龍趕在十月一日卸任、司法院長許宗力更在任期剩不到一個月之際，行使人事權把代理秘書長的副祕書長黃麟倫調派懲戒法院法官，等於司法院四長都出缺。

法界人士指出，若以現有八位大法官的情況看，曾任司法院秘書長的呂太郎，應是最了解司法院運作的大法官，由他代理司法院長可能性高。

但也有分析指出，賴總統此次提名女性司法院長人選，有其特殊考量，從仍在任的四位女大法官中挑選一人代理，也不無可能。其中，唯一非實務界出身的蔡宗珍，與蔡英文前總統關係佳，但曾擔任考選部長的她，過去曾遭考試院前副院長、現任駐日代表李逸洋公開砲轟，批評蔡宗珍未曾深思熟慮、充分溝通所製造的問題，讓他幫忙善後。

其他在任的女大法官，則以實務界出身、曾任高雄高等行政法院院長的楊惠欽資歷最有可能。

由於憲法法庭針對死刑作出判決後，許多該修法令都在司法院，下個月卻可能出現首長出缺情況，讓基層法官嘲諷司法院高層製造一堆問題後，就紛紛甩鍋走人。