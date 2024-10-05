助403花蓮地震災民重建家園 傅崐萁：爭取補助法規鬆綁

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

花蓮0403大地震至今已半年，近2千戶紅黃單危險建築亟需重建，國民黨立委傅崐萁辦公室表示，經花蓮縣政府和傅崐萁積極爭取，行政院公共工程委員會終於同意耐震補強85%補助，不受採購法限制，讓居無定所的災民能早日重建溫暖的家。

傅崐萁辦公室表示，0403地震後各項重建工作如火如荼進行，立法院7月16日並通過三項主決議以協助地方重建，匡列超過300億元經費投入復原重建，在租金補貼、弱層補強、拆除重建皆要求編列預算補助，照顧花蓮鄉親。尤其對於尚未拆除的紅單戶，有參與危老都更者由內政部輔導並提供容積獎勵，未參加危老都更者，可領取以原地原容積之興建成本85%為原則領取興建補助款，相關辦法於2個月內訂之。

傅崐萁辦公室指出，花蓮縣政府8月6日立即去函公共工程委員會，請求中央依法核准地方執行上述決議，然直到9月底，已超過立法院決議共識法定期限，災民仍等不到補助款撥放。

傅崐萁辦公室表示，傅崐萁在本會期開議後，9月30日旋即質詢工程會主委陳金德最新進度，終於在4天後，工程會發文通知花蓮縣政府表示，0403地震公寓大廈弱層補強屬天然災害，可不受採購法限制，可獲85%整建補助，受災大樓管委會可以自行發包，不受採購法限制，縮短民眾重建家園的時間與工作。

傅崐萁 花蓮縣政府 辦公室

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