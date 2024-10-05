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賴總統強調「中共非祖國」 學者：陳述事實凝聚各族群共識

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴總統今（5）於國慶晚會致詞表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，而中華民國就快滿113歲，「就年紀來說，中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國」。聯合報系照片／記者許正宏攝影
賴總統今（5）於國慶晚會致詞表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，而中華民國就快滿113歲，「就年紀來說，中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國」。聯合報系照片／記者許正宏攝影

賴總統今（5）於國慶晚會致詞表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，而中華民國就快滿113歲，「就年紀來說，中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國」，也提醒國人祝賀中華人民共和國國慶勿用「祖國」二字。中興大學國際政治研究所教授陳牧民分析，兩岸本就互不隸屬，賴總統僅是陳述事實，特別選在國慶晚會、在野領袖同台之際發表此番談話則是苦口婆心，可以藉此凝聚不同政黨與族群的共識。

針對賴總統談話，陳牧民指出，賴總統僅是陳述事實，兩岸本就互不隸屬，自1991年終止動員戡亂時期以來，歷任四位總統都重申過此論調，賴總統的談話並未超出歷任總統對台灣的定位。

陳牧民續指，賴總統選擇在國慶晚會發表此番談話其實是苦口婆心，在反對黨領袖同台之際，凝聚不同政黨與族群的共識，因為對台灣的任何政黨而言，10月10日就是國慶日，是全體國人共同歡慶的日子。

賴總統也提醒，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。陳牧民認為，此話顯然是針對近期藝人發表的親中言論，但賴總統點出了關鍵，公眾人物之所以能公開表達觀點，是仰賴台灣自由民主的社會，提醒國人珍惜民主價值，切勿認賊作父，轉而向具敵意的威權政府表忠心。

中共 國慶 賴清德

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