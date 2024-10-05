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賴總統國慶晚會致詞「祖國說」發酵 藍營籲「拿國旗和人民一起唱國歌」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示：我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國。記者許正宏／攝影
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示：我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國。記者許正宏／攝影

國慶晚會今在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時提到大談「祖國說」，國民黨表示，賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，包括國旗國歌等，他們期待可以看到賴總統手拿國旗和人民一起唱國歌。

國慶晚會暌違8年後今晚重回北市舉辦，慶籌會主委韓國瑜、行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧及北市長蔣萬安等人晚間6時進場，今晚國慶晚會第一個節目就是「國歌傳頌、光照國慶」，不過卻獨缺賴清德。

賴清德6時32分抵達現場，隨即上台致詞。賴清德表示，最近，「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。

針對賴清德在致詞時大談「祖國說」，國民黨表示，國民黨是創建中華民國的政黨，延續中華民國的立國精神是更是國民黨一直以來的使命，國民黨熱愛中華民國，呼籲賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，包括國旗與國歌等，他們期待可以看到賴總統手拿國旗和人民一起唱國歌。

國民黨並強調，1894年中國國民黨總理孫中山先生，成立了中國有史以來第一個現代革命團體興中會，並在1911年創建了亞洲第一個民主共和國中華民國，也被尊稱為「國父」。113年來，中華民國歷經多少苦難，多少先烈為青天白日滿地紅的國旗付出生命與鮮血，才有今天台灣民主自由的果實。

國民黨表示，中華民國是台灣2350萬人的共同的意志與驕傲，更是全球華人民主價值與典範，請賴清德謹記，作為中華民國總統，遵守中華民國憲法與憲政主義精神，這不僅是宣誓就職的誓詞，更是對台灣人民的承諾。

中華民國憲法 國旗 國歌 國民黨 賴清德

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