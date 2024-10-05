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揭賴總統國慶晚會談話3亮點 黨政人士：將兩岸議題定錨全世界

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示，最近，「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。記者許正宏／攝影
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示，最近，「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。記者許正宏／攝影

賴清德總統今在國慶晚會表示，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。黨政人士表示，賴總統談話延續過去一貫兩岸論述，並有三大亮點，包括對內訴求團結、重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，以及去除舊史觀，將兩岸議題定錨為「全世界共同面對」。

黨政人士表示，賴總統今晚的談話，第一，對內主訴「團結」，談話呼應立法院長韓國瑜致詞內容「好好愛國家」；第二，以祝賀中華人民共和國75歲生日為起手式，一邊向中國遞出善意橄欖枝，一邊再次重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」態度；第三，以「台澎金馬落地生根」論述出發，談祝賀中國生日「切勿使用祖國兩字」，一方面再次去除國共內戰舊史觀，同時也被視為是向對中輸誠的表演工作者喊話。

黨政人士表示，賴總統的談話，不難看出他在兩岸論述上，去除舊史觀、將兩岸議題定錨在「全世界共同面對」的挑戰上的戰略布局。

黨政人士說，賴總統的談話，是延續前總統蔡英文兩岸論述，以此基礎出發，用更為直白方式加強論述。而賴清德以「我們的鄰居」開頭，祝賀中華人民共和國七十五歲生日，接著表示，「再過幾天，中華民國就要過一百一十三歲生日」，以兩者年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。賴總統祝賀中共生日快樂，一邊向中國遞出善意橄欖枝，同時以年紀差距彰顯「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實。

賴總統談及「中華民國在台澎金馬落地生根已75年，我們不必再去談論這層關係」。黨政人士說，這是直接了當、清楚表示「國共內戰舊史觀已經不再適用」，相較之下，更凸顯近日立法院三黨的「2758號決議法律戰」，國民黨提案內容試圖將台灣拉回「國共內戰」、「台灣是中國內政」框架的荒唐。

黨政人士說，賴總統用一句話明確展現，兩岸必須破除「國共內戰框架」，不再執著舊史觀的立場，並認識到台灣社會已經備受全世界重視，是國際社會民主陣營中的重要夥伴，台海問題並非只是台灣與中國議題，而是全世界共同面臨的挑戰。

2758號決議 台海 蔡英文 賴清德 韓國瑜

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