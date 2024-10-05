【即時短評】人渣逃死…國民黨民氣可用 但要想好再出招

10年前姦殺優秀女師又犯下強盜案的窮凶惡極罪犯僥倖逃死，由死刑改判無期徒刑定讞，國民黨立委吳宗憲直指這是大法官賜予罪犯的「免死金牌」首次奏效。本案已在網上徹底「炸鍋」，相關反彈將是國民黨可用民氣，尤其是針對大法官人事案嚴格審查，及通過藍委翁曉玲領銜提出的「憲法訴訟法修正草案」。然而，國民黨可得盤算好政治效應再出招，否則將是一手好牌打成壞局。

憲法法庭日前針對死刑違憲與否判決，結果指死刑「部分合憲」，但由於限縮判處死刑條件等原因，被解讀形同「實質廢死」。姦殺女師犯逃死，是憲法法庭判決結果出爐後的改判首例。死刑正在中華民國「慢性死亡」。

翁曉玲首次提出憲法訴訟法修正草案是今年7月，不過遭綠營兩度封殺；翁再將草案搬上檯面，已是今年9月、10月，國民黨立法院黨團態度轉積極，在9月27日立法院會中，將提高大法官出席與同意人數的「憲法訴訟法第30條、43條修正草案」，於院會抽出逕付二讀；在10月4日院會上，用人數優勢反對民進黨復議案，讓「憲法訴訟法第4條修正草案」重現世間。

根據翁曉玲提案內容，將大法官現有總額改依憲法增修條文第五條規定為15人，且大法官判決需3分之2人出席、3分之2人同意，法律於公布日起實施。大法官判決的出席及同意人數至少都要10位。

國民黨團何以態度轉變大？原因無他，總統府8月底公布7位大法官被提名人名單，包括司法院大法官兼院長被提名人張文貞、司法院大法官兼副院長被提名人姚立明等，被在野黨質疑立場親綠，加上憲法法庭判決結果，皆敲醒藍營，若不將大法官予以約束，只會出現下一個違反民情民意的憲法判決。

不過，這次國民黨要謹慎評估，免得「錯殺無辜」。以在野國會人數優勢，通過憲法訴訟法修正案，絕非難事。假設憲法訴訟法修正案經三讀通過，總統公告施行，屆時前述提到的7名大法官人事案如仍卡關，「15缺7」的情況下，因法定人數不足，無法開成憲法法庭，恐會影響一般民眾憲法救濟。

民眾往往會走到憲法救濟，多是體制內救濟手段用盡，走投無路。立法院長韓國瑜曾說，「莫忘世上苦人多」。走到此路，多是苦人。政治攻防儘管難免上演堵門、砸議場，但就是不能砸了百姓的最後希望，國民黨別因政治，傷了百姓。