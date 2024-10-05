遭控打造生殖產業鏈、推人工生殖法有利自家投資的診所 陳菁徽駁斥

國民黨立委陳菁徽近日被指控，擔任立委後一邊推人工生殖法案，一邊仍在自家投資的禾馨宜蘊看診，且多次大力推銷病人做試管，有打造生殖產業鏈賺錢嫌疑。民進黨立委黃捷表示，人工生殖法對於生育權的推進至關重要，應該重視女性的身體自主權，而不是參雜利益或商業目的。

黃捷說，若推動者為利益關係人，恐瓜田李下，更涉自我圖利之嫌，讓公共議題失焦，實為不妥。立法委員的角色，應站在公益及人權的角度造福民眾。

社群平台Threads、PTT近日出現多篇文章，直指「陳醫生選前是宜蘊生醫大股東，選後把一堆股票默默轉給老公，但其實就是左手換右手的概念」，並直接貼出陳菁徽照片。有網友還表示，「遇到利益衝突的問題時，當事立委理當迴避處理、不得參與投票或決策過程，這在司法院法官間常見的事，應無道理不適用在立委身上吧？」

網友表示，陳菁徽雖以「代孕教母」之姿進入立院，但進立院後一直無所太多作為，還是繼續在禾馨宜韻看診，網路也預約得到陳的門診。網友還爆料，該診所一直推病人做試管，不禁懷疑立委力推「人工生殖法」，到底是救少子化，還是救荷包？

此文一出，馬上有網友指出陳菁徽和丈夫蔡政哲和宜蘊生醫都有密切關係，除了陳菁徽還在看診外，蔡政哲更是現任董事長；背後還有涉及特權疫苗、逃漏稅的禾馨一起合資，其創辦人蘇怡寧更是人紅是非多。

其他網友則加碼補充，前陣子看陳菁徽社群媒體主動透露，有幫忙轉介同志情侶到國外做代孕，但他指出宜蘊光做轉介代孕就能賺轉介費，以美國代孕一次15至20萬美元計算，根本光靠轉介就賺翻了。另有網友留言質疑，陳菁徽前陣子高票當選生殖醫學會理事，都沒有在做學術，怎麼突然想介入學會？立委有辦法做學術嗎？

有關網路平台Threads上指稱陳菁徽之不實資訊，以及於從政前所創立的生殖機構不實言論，陳菁徽呼籲，網路惡意假帳號攻擊立即停止，有心人士拿出來操作、以訛傳訛之不實內容，她表示已對不實資訊蒐證，不排除提告，並保留相關法律追訴權。

陳菁徽辦公室表示，陳不僅身為婦產科、人工生殖科醫師，同時也是不孕症患者，曾有3度流產經歷，照顧患者都是用同理心來協助不孕症病人求子。人工生殖修法是普世價值，修法近20年至今未果，即便同婚合法化已過5年，仍有許多同志伴侶並未獲得平等的生育權。她從獲國民黨提名不分區立委以來，一直致力於推動人工生殖法修法，希望透過自身的不孕經驗，以及醫學專業背景，以促進不同族群的生育權保障。