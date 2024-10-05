批賴總統國慶晚會致詞「祖國論」掃興 趙少康：很不得體、莫名其妙

國慶晚會今在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時提到，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。中廣前董事長趙少康表示，來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙！

趙少康今天也到大巨蛋參加國慶晚會，並於臉書發表心情。趙少康表示，晚會下午6點開始，全體站立先唱國歌及國旗歌，場面感人，他特別注意賴清德有沒有開口唱，結果不但沒有唱，根本沒有來，不想聽也不想看你們全場大聲唱國歌，根本出現都不出現，「賴清德啊賴清德，慶祝中華民國國慶的晚會，你竟然刻意迴避國歌，你到底是什麼意思？」

趙少康指出，一直到台北市長蔣萬安、僑委會主委徐佳青、立法院長韓國瑜講完話後，賴清德才快閃進場，講了一些奇奇怪怪、很不得體的「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」、「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」、「慶祝對岸生日不要用祖國兩字」，跟現場氣氛及他的身分很不得宜的言論，然後就又快閃離場。

趙少康說，他不知道在場來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙。

趙少康批評，兩萬人興致勃勃來參加國慶晚會，賴清德不來還好，來了亂講話，真是掃大家的興，難怪掌聲稀疏，真是信口開河不知所云。