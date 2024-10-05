影／賴總統國慶晚會致詞 與韓國瑜等人握手致意後隨即離場
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示，他要代表全體國人，恭賀中華民國113歲生日快樂，國運昌隆，台灣四季平安、八節有慶，全國人民安康幸福，最近，「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。
賴總統表示，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，「我們不必再去談論這層關係」。但如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，「祝賀詞要精準，切勿用祖國二字」。
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