賴清德國慶晚會大談「祖國論」 藍營：生日引戰毫無總統格局

中華民國113年國慶晚會今在台北大巨蛋登場，賴清德總統在致詞時表示，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。國民黨智庫副執行長凌濤表示，簡直是來生日會引戰，絲毫不見賴清德身為中華民國總統的格局。

賴清德表示，最近「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。

賴清德還說，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，「祝賀詞要精準，切勿用祖國二字」。

針對賴清德致詞大談「祖國論」，凌濤表示，明明全民齊心歡祝中華民國113年生日快樂，而賴清德在國慶致詞硬是要提「中華人民共和國」及「祖國論」挑起政治對抗、兩岸紛爭，簡直是來生日會引戰，絲毫不見賴清德身為中華民國總統的格局，只看到一個「鬥」字。

凌濤說，比起前總統蔡英文出席前幾年的台南、桃園、新竹國慶晚會，待的時間與致詞，可能讓國人越來越擔心民進黨，一個尚且在國慶場盡量克制、一個卻形同剛愎的鬥雞，難怪已有人擔心，國慶晚會就這麼嗆辣，「國慶演說會不會擦槍走火？」恐怕我們國安團隊要嚴陣以待。