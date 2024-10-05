封麥9年 江蕙國慶復出唱這3首歌！歌迷熱情喊：「二姐」我愛你

國慶晚會睽違8年重回台北市舉辦，這也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事，演出最大亮點就是封麥9年的天后江蕙，今晚國慶晚會在大巨蛋復出開唱三首經典歌曲，包括江蕙經典的「甲你攬牢牢」、「家後」、還有鄧麗君的「甜蜜蜜」。

由於江蕙復出演唱的歌聲不減當年，現場兩萬貴賓、民眾，全部都化身成小粉絲，大家全神貫注聆聽欣賞二姐優美的歌聲，更有許多民眾拿起手機，拍二姐復出演出的經典畫面，每唱到一段落，現場掌聲、歡呼聲不斷，貫穿大巨蛋場館。

甚至江蕙選的第三首歌鄧麗君的甜蜜蜜，江蕙還要現場貴賓民眾一起唱，江蕙更一度點名北市長蔣萬安要跟著唱，並向台下的蔣說「你的歌聲不錯，要一起唱。」

江蕙今晚國慶晚會復出演唱，江蕙也忍不住吐露復出的心情。江蕙說，她真的很開心、很開心可以參加國慶晚會，二姐也透露，其實演唱前大家問她說會不會緊張，她還說「緊張什麼？」結果剛剛唱到一半，「我快哭了，尤其是唱甲你攬牢牢」，江蕙還一度忍不住地哎呦一聲，「怎麼辦，看到大家好感動，謝謝，真的，今天真的很開心很開心！」

正因江蕙復出演出令所有人感動不已，現場觀眾還大喊「二姐！我愛你」，江蕙還感動地假裝聽不清楚說「蝦米⋯」，現場觀眾也再度呼應二姐說「我們愛你！」

江蕙說，她真的非常開心，原本有很多話想說，不過突然看到這麼熱情的掌聲，她真的很感動，真的很想待在台上，待久一點，真的很多話想說，不過現在腦袋一片空白，後面也有很多精彩節目，江蕙演唱完三首經典歌曲後，也祝中華民國、生日快樂！