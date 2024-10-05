國慶晚會致詞 賴總統：中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國

中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，中華民國就要過113歲生日。就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國。

今年的國慶晚會，晚間6時正式開始，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安、僑委會委員長徐佳青以及內政部長劉世芳共同進場。賴總統則在6時32分抵達現場，隨後直接上台發表演說。

賴總統表示，他要代表全體國人，恭賀中華民國113歲生日快樂，國運昌隆，台灣四季平安、八節有慶，全國人民安康幸福。

賴總統說，他也要感謝韓國瑜及慶籌會委員、卓榮泰所率領的行政院相關部會、蔣萬安率領的團隊，為了今年國慶的各項活動，大家卯足全力。尤其今天晚會是睽違8年後，再度回到台北舉辦，可以想見，韓國瑜是找人再找人、彩排再彩排，用心可見一班，當然蔣萬安也不遑多讓，全心全意投入，用掌聲感謝他們。

賴總統表示，在慶祝各項活動時，最重要的有一項意義，一定要銘記「我們是一個主權獨立的國家，我們要愛我們國家，時時愛我們國家」。同時，要學習先賢先烈的精神，犧牲奉獻，「我們要團結守護國家主權，維護民主自由人權的生活方式，才不辜負這麼多年來犧牲奉獻的每一個人」。

賴總統說，最近，「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。

賴總統表示，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，「我們不必再去談論這層關係」。但如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，「特祝賀詞要精準，切勿用祖國二字」。

賴總統也提及，這次山陀兒颱風來襲，全國人民還有中央地方的災防人員全心全力投入，他非常感謝。也感謝卓榮泰特別在明年的治水預算，相對今年增加159億元，總金額達到551億元，要來提供各縣市政府做水利建設，來因應氣候變遷所面臨的各項災害，「希望大家團結合作、一起來，讓我們國家更強壯、繁榮、更進步」。