國慶晚會氣氛達高潮！韓國瑜致詞3度帶領眾人高喊中華民國生日快樂

國慶晚會暌違8年今晚重回北市舉辦，慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞表示，他翻開聯合國193國家，發現中華民國國旗是全世界最美、最漂亮，韓國瑜也要國人捫心自問「我們有多久沒有愛自己的國家」，並且希望國慶開始，「每一個國人同胞好好發自內心愛護我們這面國旗，愛護我們自己的中華民國。」

首度主辦國慶晚會的韓國瑜今晚致詞時，也三度要現場2萬貴賓民眾一起祝中華民國生日快樂，韓國瑜喊中華民國，大家跟著喊生日快樂！讓國慶晚會氣氛拉到最高潮。

韓國瑜今晚致詞表示，我之前做了一個很笨的、很傻的工夫，就是把聯合國193個國家，將每個國家的國旗，與中華民國國旗做比較，韓說，不曉得是主觀或心理因素，他就像小孩子看到爸爸媽媽，覺得世界上最帥最美的就是爸爸媽媽，他身為中華民國國民，怎麼看，也覺得中華民國國旗，就是最漂亮的，韓國瑜也問現場貴賓民眾「對不對？」現場兩萬民眾呼應「對」。

韓國瑜也提到，今天是幫國慶晚會暖壽，韓國瑜也舉例，美國是全世界最強大的國家，軍事科技經濟教育通通都是最強，但是，大家看一下美國的好萊塢電影，只要跟國家有關，它無時無刻不在教育美國民眾「好好愛自己的國家」。

韓國瑜也問親愛的國人朋友，「我們自己捫心自問，有多久沒有愛自己的國家？」韓國瑜說，他希望從中華民國113國慶開始，每一個國人同胞好好發自內心來愛護我們這面國旗，愛護我們自己的中華民國，是最美好，最棒，全亞洲最好的中華民國，韓也呼籲國人朋友，到10月10日，家家戶戶將中華民國國旗掛起來。

韓國瑜現場也帶領2萬貴賓、民眾，三度高喊中華生日快樂！