國慶晚會秦良丰現身！蔣萬安致詞時特別介紹：堅忍如中華民國

113年國慶晚會今天晚間於台北大巨蛋舉辦，身為地主的台北市長蔣萬安致詞時表示，台北市八年前在小巨蛋舉辦晚會，到今天於大巨蛋舉辦，象徵台北向前的重要里程碑，他也介紹傘兵秦良丰下士，以秦堅強韌性，代表著中華民國堅忍不拔、屹立不搖精神。

蔣萬安表示，今年適逢台北市建城140年，這片土地超過百年歷史底蘊，不管是現在、過去、未來，每步穩健向前，展現台灣精神。

蔣萬安說，這次慶籌會將晚會任務交給市府，市府全力以赴，這也是繼八年前、國慶晚會在台北小巨蛋後，於台北大巨蛋再度承接舉辦，這也是象徵台北向前的重要里程碑，也讓市民感到驕傲的具體成果、市府打造台北安全、運動、未來之都的決心。