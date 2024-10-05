快訊

闊別9年！ 江蕙國慶晚會獻唱哽咽：真的很想在台上待久一點

國慶晚會致詞 賴總統：中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國

歐洲驚魂記…嘉義旅行團遊克羅埃西亞遭丟包 被迫多付187萬才脫困

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶晚會第一個節目！韓國瑜、蔣萬安、奧運金牌領唱國歌 獨缺賴總統

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今晚國慶晚會第一個節目就是「國歌傳頌、光照國慶」，不過卻獨缺賴清德總統。記者林麗玉／攝影
今晚國慶晚會第一個節目就是「國歌傳頌、光照國慶」，不過卻獨缺賴清德總統。記者林麗玉／攝影

國慶晚會暌違8年後今晚重回北市舉辦，慶籌會主委韓國瑜、行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧及北市長蔣萬安等人晚間六點進場，今晚國慶晚會第一個節目就是「國歌傳頌、光照國慶」，不過卻獨缺賴清德總統。

今晚國慶晚會由「國歌傳頌、光照國慶」拉開晚會序幕，舞台上有中華隊巴黎奧運金牌健兒羽球男子雙打王齊麟與李洋、女子拳擊林郁婷，及國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，以及新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團、桃山國小合唱團等，共同帶領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。

這一段唱國歌、國旗歌儀節中，還有陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉長10.8公尺、寬7.2公尺的巨幅國旗，當巨幅國旗展開來，也讓現場兩萬貴賓、民眾發出驚呼聲。

另外，國慶晚會開始前，暖身節目小鄧麗君之稱的張瀞云演唱梅花時，現場也有許多民眾拿出國旗揮舞，旗海飄揚相當壯觀。

國慶 國旗 國歌 蔣萬安 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

江蕙國慶晚會復出秀搶不到票 韓國瑜揪第二現場「晚上見！」

韓國瑜：中華民國站陽光下 蔣萬安搶先曝國慶晚會大國旗

相關新聞

國慶晚會秦良丰現身！蔣萬安致詞時特別介紹：堅忍如中華民國

113年國慶晚會今天晚間於台北大巨蛋舉辦，身為地主的台北市長蔣萬安致詞時表示，台北市八年前在小巨蛋舉辦晚會，到今天於大巨...

國慶晚會氣氛達高潮！韓國瑜致詞3度帶領眾人高喊中華民國生日快樂

國慶晚會暌違8年今晚重回北市舉辦，慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞表示，他翻開聯合國193國家，發現中華民國國旗是全世界最...

國慶晚會第一個節目！韓國瑜、蔣萬安、奧運金牌領唱國歌 獨缺賴總統

國慶晚會暌違8年後今晚重回北市舉辦，慶籌會主委韓國瑜、行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧及北市...

影／柯文哲遭羈押滿月 挺柯小草上街遊行抗議司法不公

「鐵草集結、寧靜舉牌」前台北市長柯文哲羈押滿月，180多名挺柯小草經合法申請，今天下午在新北市土城區高舉「程序要正義、司...

國慶復出唱這3首 歌迷熱情喊二姐愛你 江蕙曝我快哭了!

國慶晚會睽違8年重回台北市舉辦，這也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事，演出最大亮點就是封麥9年的天后江蕙，今晚國慶晚會在大巨蛋...

國慶晚會致詞 賴總統：中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國

中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，中華民國就要過113...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。