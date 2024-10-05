國慶晚會第一個節目！韓國瑜、蔣萬安、奧運金牌領唱國歌 獨缺賴總統

國慶晚會暌違8年後今晚重回北市舉辦，慶籌會主委韓國瑜、行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧及北市長蔣萬安等人晚間六點進場，今晚國慶晚會第一個節目就是「國歌傳頌、光照國慶」，不過卻獨缺賴清德總統。

今晚國慶晚會由「國歌傳頌、光照國慶」拉開晚會序幕，舞台上有中華隊巴黎奧運金牌健兒羽球男子雙打王齊麟與李洋、女子拳擊林郁婷，及國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，以及新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團、桃山國小合唱團等，共同帶領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。

這一段唱國歌、國旗歌儀節中，還有陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉長10.8公尺、寬7.2公尺的巨幅國旗，當巨幅國旗展開來，也讓現場兩萬貴賓、民眾發出驚呼聲。

另外，國慶晚會開始前，暖身節目小鄧麗君之稱的張瀞云演唱梅花時，現場也有許多民眾拿出國旗揮舞，旗海飄揚相當壯觀。