田中光會晤特使樞機主教湯漢 盼深化台梵雙邊關係

外交部指出，政務次長田中光今天出席台灣天主教「第五屆全國聖體大會」，與特使香港教區榮休樞機主教湯漢會晤時表示，台灣將與教廷合作持續投入人道慈善工作，並在台梵既有良好基礎上，進一步深化雙方關係。

外交部傍晚發布新聞稿，田中光今天赴高雄展覽館出席台灣天主教「第五屆全國聖體大會」，代表台灣歡迎教宗方濟各（Pope Francis）指派香港教區榮休樞機主教湯漢擔任特使來台。

外交部說明，前副總統陳建仁夫婦、高雄市副市長李懷仁、教廷駐台代辦馬德範（Stefano Mazzotti）蒙席、台灣主教團及各界代表逾萬人出席大會，場面隆重。

外交部指出，田中光在與湯漢個別會晤時表示，誠摯歡迎及感謝教宗特別指派湯漢來台參加本屆聖體大會，高雄市近日遭颱風肆虐，能夠依時程傾力舉辦此盛會，實屬不易；湯漢也表示認同，對台灣社會在颱風後立即恢復秩序感到印象深刻。

外交部提到，田中光分享台灣重視宗教自由，社會兼容並蓄且多元的發展，以及台灣政府與民眾雖面臨挑戰，仍在人道援助、公衛醫療等領域，積極貢獻參與國際社會；台灣未來將與教廷攜手合作，持續投入人道慈善工作，並在台梵既有良好基礎上，進一步深化雙方關係。

外交部指出，湯漢肯定台灣天主教蓬勃發展，並感謝台灣政府尊重並努力維護各宗教間的和諧關係。

外交部說明，聖體大會（Eucharistic Congress）是天主教會重要的宗教活動，台灣天主教會自2010年起舉辦「全國聖體大會」，本次第五屆大會輪由天主教高雄教區舉辦，主題為「友愛能治癒一切」（Fraternity Heals All），強調世界眾人都是兄弟，用友愛去感召與影響世界，讓世界變得美好。

外交部強調，政府支持台灣天主教持續推動國際交流，展現台灣宗教自由及人道精神，並回應教宗方濟各對持續促進世界和平的通諭。