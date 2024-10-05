駐吐瓦魯大使館國慶酒會 總理力挺台灣參與聯合國

駐吐瓦魯國大使館4日舉辦國慶酒會，吐瓦魯大使林東亨感謝吐國長期支持台灣國際參與，吐瓦魯總理泰歐（Feleti Teo）則強調兩國關係穩固無庸置疑，並重申力挺台灣參與聯合國。

駐吐瓦魯國大使館4日晚於紐陶島（Niutao）傳統聚會所Niutao Maneapa舉辦慶祝中華民國（台灣）建國113周年酒會。吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）伉儷、總理泰歐（Feleti Teo）伉儷、國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷、外交部長帕納帕（Paulson Panapa）以及多名政府部長、國會議員、政府高階官員、社群領袖及各界賓客逾300人出席。

慶祝儀式由吐國外交部代理助理次長西昂（FalaoaSione）擔任司儀主持，林東亨與法拉尼及泰歐共同切國慶蛋糕，並邀請貴賓共同舉杯，祝福台吐兩國邦誼永存。

林東亨致詞表示，今年逢台吐建交45周年，過去近半世紀來，台吐在農業、漁業、醫療、潔淨能源、資通訊、氣候調適及能力建構等各項領域的合作緊密，豐碩成果，不僅促進吐國永續發展及經濟成長，同時深化雙邊關係。中華民國（台灣）對於強化台吐關係被列為吐國政府21項優先施政計畫之一，深感榮幸，展現了吐國高度重視與台灣堅定不移的友誼，以及共同深化雙邊友好緊密關係的承諾。

林東亨並細數台灣為協助吐國應對各項挑戰，包括2022年與吐國簽署聯合公報，首先承認吐國的永久國家地位與既定的領海基線，不因氣候變遷而受影響。另外，台灣也是提供吐國財政援助的重要國家之一。

林東亨指出，兩國攜手對抗極端氣候，包括推動潔淨能源計畫、設立「氣候轉型基金」（ClimateTransition Fund），並與澳洲及紐西蘭等理念相近國家合作執行「吐瓦魯海岸調適計畫」（Tuvalu CoastalAdaptation Project，TCAP）填海造陸工程。資通訊部分，台灣協助吐國佈建4G/LTE通聯系統外，亦與美、日、澳、紐共同合作建造「中部太平洋電纜計畫」（Central Pacific Cable Project，CPC）吐瓦魯段工程，協助吐國鋪設第一條海底電纜等。

林東亨並感謝吐國長期支持台灣國際參與，包括本年5月衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）於世界衛生大會（WHA）上為台灣發聲。泰歐也於9月「聯合國大會」（UNGA）為台灣仗義執言，捍衛台灣參與聯合國之權利，並強調聯大第2758號決議未提及台灣，亦未排除台灣參與聯合國。

泰歐致詞表示，吐國自1978年獨立以來，45年間一直與台灣維持外交關係。中華民國（台灣）不僅迄已獨立113年，亦為聯合國創始會員國，惟迄今2300萬台灣人仍被排除在聯合國體系之外，實為不公。台灣作為一個在永續發展目標方面取得卓越進展的民主國家，將能為全球實踐永續發展目標，做出許多貢獻。

泰歐強調，台吐邦誼係基於民主與自由原則，兩國關係友好穩固無庸置疑。吐國至為重視兩國的友誼及夥伴關係，也會賡續全力支持台灣參與聯合國及其相關組織與活動，並將續深化與台友好合作關係，至盼兩國邦誼歷久彌新。

國慶酒會慶祝活動提供多樣吐國及中式餐點，最後由Niutao島社群展演吐國傳統舞蹈Siva及Fatele同歡，現場氣氛熱烈。