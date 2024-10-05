賴清德未至新北勘災 洪孟楷：不會認為賴總統沒來就是不關心

新北市金山、萬里連日大雨造成淹水、釀傷亡，淡水、三芝同樣有積水情況。賴清德總統今下午前往台南代天府參香惹議。國民黨立委洪孟楷說，所有民眾、國軍弟兄全心投入恢復家園，他不會認為賴總統沒來就是不關心。

山陀兒颱風直撲台灣，造成各地出現大小災情。金山、萬里等出現淹水情況，甚至造成傷亡。淡水、三芝等同樣無倖免，出現積水情況。賴清德未前往新北災區勘災，卻到台南代天府參香，引起批評。

總統府發言人郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，行政院長卓榮泰今已前往屏東枋寮、佳冬，分別視察海堤破損與屏東農損情形，賴總統也已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。

洪孟楷說，颱風來了，遇到過去40年來最大雨量，他今早也陪同新北市長侯友宜從金山、萬里、石門、三芝、淡水等，沿著北海岸一路看來。大家盡力，齊心投入搶救，恢復家園。賴總統也許有其行程考量，所有民眾、國軍弟兄全心投入恢復家園，他不會認為賴總統沒來就是不關心。

洪孟楷強調，該做的事情，侯友宜跟在地立委、議員、里長一定會全力做好，請大家放心。不幸中的大幸是降雨已停，正在積極努力恢復家園。