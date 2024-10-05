性侵殺害女師死囚逆轉判無期 民眾黨：平均17.9年就可假釋

10年前性侵殺害女師的犯嫌劉志明，五度判死刑卻逆轉改判無期徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞，劉犯成為釋憲宣告死刑合憲後首位逃死。民眾黨團今發聲明表示，無期徒刑實質早已形同虛設，經統計近年無期徒刑受刑人在監執行時間平均僅17.9年，因此提案修法，拒讓司法淪形式。

民眾黨團表示，在台灣作為死刑替代刑罰手段的無期徒刑，早已形同虛設，經統計2013年至2022年無期徒刑受刑人假釋出獄人數為657人，在監執行時間平均只有17.9年，讓人民對司法感到不信任、甚至絕望。

民眾黨團指出，憲法法庭在2024年9月20日作成113年憲判字第8號判決，以犯罪情節屬最嚴重、最嚴密之正當法律程序要求等模糊的法律要件，大幅限縮法院依法宣告死刑的可能。

民眾黨團說，4日已提案修正刑法部分條文，賦予法院於宣告無期徒刑時，得參採外國「終身監禁不得假釋」立法例，「宣告無期徒刑不得假釋」，不放任台灣司法對犯罪懲治、處遇徒具形式，不讓社會正義淪為空話。