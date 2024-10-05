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國慶晚會舞台亮相！重回中華民國意象 2萬貴賓將執旗讓旗海飄揚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國慶晚會舞台下午亮相。記者林麗玉／攝影
國慶晚會舞台下午亮相。記者林麗玉／攝影

國慶晚會今晚六點登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜要讓今年雙十國慶「中華民國站在陽光下」。下午國慶晚會舞台也首度公開亮相，據了解，國慶晚會開始，會有一幅巨型十米乘七米超大國旗進場。今年現場參與的兩萬名貴賓，都會拿到中華民國意象濃厚的國旗及國慶小物，要讓國慶晚會2萬旗海飄揚。

今年國慶晚會睽違8年後重回北市舉辦，除了國慶晚會將充滿中華民國意象，表演最大亮點為北市長蔣萬安邀請二姐江蕙復出開唱，今年也開放5000位市民免費索票，15分鐘就被民眾索取一空。國慶晚會今年的貴賓小物，包括一面中華民國國旗、還有國旗圖像的護腕等小物。

由於今年回到台北市舉辦的國慶晚會，也是台北大巨蛋首度舉辦非體育賽事，蔣萬安日前受訪表示，今年的國慶晚會，不僅是國家慶典，也象徵北市各方面進步，標誌著城市邁向新的里程碑。

今年現場參與的兩萬名貴賓，都會拿到中華民國意象濃厚的國旗及國慶小物，要讓國慶晚會2萬旗海飄揚。記者林麗玉／攝影
今年現場參與的兩萬名貴賓，都會拿到中華民國意象濃厚的國旗及國慶小物，要讓國慶晚會2萬旗海飄揚。記者林麗玉／攝影
國慶晚會舞台下午亮相。記者林麗玉／攝影
國慶晚會舞台下午亮相。記者林麗玉／攝影
今年現場參與的兩萬名貴賓，都會拿到中華民國意象濃厚的國旗及國慶小物，要讓國慶晚會2萬旗海飄揚。記者林麗玉／攝影
今年現場參與的兩萬名貴賓，都會拿到中華民國意象濃厚的國旗及國慶小物，要讓國慶晚會2萬旗海飄揚。記者林麗玉／攝影

國慶 國旗 大巨蛋 蔣萬安 韓國瑜

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