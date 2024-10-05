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駐星代表處賀國慶 童振源盼台星緊密合作更上層樓

中央社／ 新加坡5日專電

新加坡代表處今天舉辦雙十國慶酒會，駐新加坡代表童振源表示，台星在貿易、投資、科技和旅遊等各個領域都有強勁及密切合作，雙方今年都迎來新的領袖，期待在相互信任和相互尊重的基礎上，讓雙邊關係更上層樓。

駐新加坡台北代表處今天在香格里拉酒店舉行慶祝113年雙十國慶酒會，數百名來自商界、僑界及學界等領域的人士與會，現場還提供充滿台灣特色的佳餚，例如珍珠奶茶、車輪餅等台灣小吃，吸引賓客大排長龍。酒會邀請鋼琴師陳瑞斌演奏曲目，不少與會人士拿起手機拍照留念。

駐新加坡代表童振源以英文致詞，他表示，台灣與新加坡有著密切而長遠的關係，在貿易、投資、科技和旅遊等各個領域都有強勁合作，新加坡是台灣在東南亞最大貿易和投資夥伴。

童振源指出，新加坡是台灣的第6大貿易夥伴、第5大出口市場，去年台灣對新加坡出口達297億美元，占對東協10國出口39%，令人印象深刻。

「台星之間的密切連結體現在旅遊交流」，他表示，去年新加坡到台灣旅遊人數，是全世界唯一到台灣人數超過疫情前的國家。而國際交流與貿易的繁榮，是建立在和平與穩定的基礎之上，台灣積極維護區域穩定繁榮，珍惜自由和民主，身為民主堅定捍衛者，台灣邀請世界各地的朋友站在一起。

童振源說，面對區域安全挑戰，台灣都冷靜理性應對，渴望成為促進全球和平與繁榮的正向力量及可靠合作夥伴，台灣和新加坡今年都迎來新的領袖，期待在相互信任和相互尊重的基礎上，讓雙邊關係更上層樓。

新加坡總理黃循財今年5月接替執政20年的前總理李顯龍成為第4任總理，而總統賴清德也在5月就職上任。

談及半導體產業，他表示，2022年台灣對新加坡的出口約有80%是半導體相關產品，而新加坡對台灣的出口約有60%也屬於這個領域。去年8月起代表處發布「台灣與全球半導體產業鏈」英文手冊，強調台灣在全球半導體供應鏈中的重要角色和合作關係，以及最新的產業趨勢。

童振源說，台灣的角色不限於貿易，也是全球供應鏈的關鍵參與者，在疫情後的強勁復甦過程中，贏得了國際社會的高度認可。瑞士洛桑管理學院（IMD）2024年世界競爭力年報，台灣排名第8，值得注意的是，在人口超過2000萬的國家中，台灣連續4年位居第一。

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