江蕙國慶晚會復出秀搶不到票 韓國瑜揪第二現場「晚上見！」

國慶晚會今晚在台北大巨蛋舉行，但今年的國慶晚會在歌后江蕙助陣下，門票早就一掃而空。身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今在臉書貼文，歡迎熱愛台灣的好朋友都能一起在第二戶外場現場同歡，韓國瑜更會在活動結束後前往松菸大道，親自感謝大家熱情參與。

江蕙封麥9年，今晚終於要在國慶晚會復出，登上大巨蛋舞台獻唱。主辦單位日前釋出5000張免費門票，線上開放索票15分鐘即一掃而空，現在黃牛票一張更被哄抬至10萬4000元。

韓國瑜則是透過臉書邀請民眾帶著國旗一起歡慶，提醒在松山文創園區的松菸大道第二現場，將於下午6時準時與大巨蛋內的精彩盛況同步開啟轉播，更有小小的彩蛋表演。歡迎每位熱愛台灣的好朋友都能一起在第二戶外場現場同享這份國慶的活力風光。

韓國瑜也透露，活動結束後，他將第一時間從大巨蛋前往松菸大道，在松菸現場向大家致意、感謝大家熱情參與，場外同慶「中華民國，生日快樂！」「我們晚上見！」