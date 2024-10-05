快訊

不去萬里老家勘災卻到台南拜廟參香？賴清德這樣說

怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

聽新聞
0:00 / 0:00

江蕙國慶晚會復出秀搶不到票 韓國瑜揪第二現場「晚上見！」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國慶晚會今晚在台北大巨蛋舉行，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今在臉書貼文，歡迎熱愛台灣的好朋友都能一起在第二戶外場現場同歡。圖取自韓國瑜臉書
國慶晚會今晚在台北大巨蛋舉行，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今在臉書貼文，歡迎熱愛台灣的好朋友都能一起在第二戶外場現場同歡。圖取自韓國瑜臉書

國慶晚會今晚在台北大巨蛋舉行，但今年的國慶晚會在歌后江蕙助陣下，門票早就一掃而空。身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今在臉書貼文，歡迎熱愛台灣的好朋友都能一起在第二戶外場現場同歡，韓國瑜更會在活動結束後前往松菸大道，親自感謝大家熱情參與。

江蕙封麥9年，今晚終於要在國慶晚會復出，登上大巨蛋舞台獻唱。主辦單位日前釋出5000張免費門票，線上開放索票15分鐘即一掃而空，現在黃牛票一張更被哄抬至10萬4000元。

韓國瑜則是透過臉書邀請民眾帶著國旗一起歡慶，提醒在松山文創園區的松菸大道第二現場，將於下午6時準時與大巨蛋內的精彩盛況同步開啟轉播，更有小小的彩蛋表演。歡迎每位熱愛台灣的好朋友都能一起在第二戶外場現場同享這份國慶的活力風光。

韓國瑜也透露，活動結束後，他將第一時間從大巨蛋前往松菸大道，在松菸現場向大家致意、感謝大家熱情參與，場外同慶「中華民國，生日快樂！」「我們晚上見！」

國慶 大巨蛋 松菸 江蕙 韓國瑜

延伸閱讀

國慶晚會江蕙復出開唱 一張黃牛票賣10萬4千元遭逮

江蕙今國慶登場 彩排到凌晨「徹夜未眠」服裝搶先知！

國慶晚會韓國瑜主場 藍營：賴清德應遞朝野善意橄欖枝

江蕙大巨蛋開唱！晚到有票也進不了 觀傳局：6點以後將管制

相關新聞

江蕙國慶晚會復出秀搶不到票 韓國瑜揪第二現場「晚上見！」

國慶晚會今晚在台北大巨蛋舉行，但今年的國慶晚會在歌后江蕙助陣下，門票早就一掃而空。身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今在臉書...

國慶晚會韓國瑜主場 藍營：賴清德應遞朝野善意橄欖枝

國慶晚會今晚在大巨蛋舉辦，賴清德、韓國瑜、蔣萬安同台，藍營人士認為，蔣萬安邀請到封麥9年的「二姐」江蕙復出，韓蔣兩大藍營...

殺女師犯5度判死仍改判無期 王鴻薇：敲響司法正義喪鐘

憲法法庭宣告死刑有條件合憲後，五度依強盜殺人罪判處死刑的殺人犯劉志明，更四審改判無期徒刑，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞...

98高齡國慶領唱國歌 藍玉璋曾助建立寮國反共游擊隊

今年國慶大會安排3位曾經參加民國38年古寧頭戰役的參戰英雄與多個兒童合唱團一起領唱國歌，其中高齡98歲的藍玉璋在古寧頭戰...

大法官人事案延宕不影響運作 學者憂賴清德用剩下8名硬幹

司法院設大法官15人，其中7人將於10月31日卸任，總統府已提名新人選，但在野質疑政黨色彩濃厚，揚言投下不同意票。依現行...

台灣人赴陸失聯 王定宇：危邦不入 連歐美強國都難營救

近日一名郭姓男子赴中國大陸失聯，國台辦稱其涉及詐騙被調查中。海基會昨天指出，去年1月至今，台灣人赴陸失聯案件數累計77件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。