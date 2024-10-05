賴總統未勘災卻到台南拜廟挨批 總統府：後續有安排

受颱風影響，新北市金山、萬里地區出現淹水災情，賴清德總統今未安排勘災行程而逝赴台南拜廟，遭國民黨立委批評「大小眼」。總統府發言人郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，賴總統也已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。

郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，行政院長卓榮泰今已前往屏東枋寮、佳冬，分別視察海堤破損與屏東農損情形，賴清德總統也已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。

郭雅慧表示，早在山陀兒颱風登陸以前，賴清德總統就於10月1日親赴中央災害應變中心，確認各縣市應變整備情形與災防需求；颱風過後，賴清德總統將救災、重建視為優先要務，在第一時間指示國軍與相關單位全力投入災後復原工作，力求儘速恢復國人正常生活。