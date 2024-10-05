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國慶晚會賴清德刻意不唱國歌？ 總統府：惡意扭曲

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

中華民國113年國慶晚會今晚登場，有媒體報導，賴清德總統出席晚會時，將刻意待在休息室避開唱國歌、「鄙視國家」。總統府發言人郭雅慧表示，這是不正確的報導，總統受邀參與國慶晚會，因應流程規劃以及場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此並未全程出席。

國慶晚會晚間將在台北大巨蛋舉行，賴總統、身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安將同台參與。

對於有媒體報導，賴總統出席國慶晚會，將刻意待在休息室避開唱國歌、鄙視國家一事。郭雅慧表示，這是一則不正確且別有用心的報導。總統受邀參與國慶晚會，因應流程規劃以及場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此並未全程出席。報導內容如「待在休息室裡」等刻意錯誤描述，誤導國人並製造分歧與對立，提醒媒體報導前應以事實為基礎，詳實查證，勿惡意扭曲解讀。

國慶 國歌 蔣萬安 賴清德 韓國瑜

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