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國際組織示警賴清德緩兩岸 李彥秀：穩定才能處理內政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

國際非政府組織「國際危機組織」（ICG）發布「台海分裂擴大」報告，分析賴清德總統上任後的兩岸關係，提醒為避事態升級，台北應緩和言辭。國民黨立委李彥秀今說，兩岸穩定，民進黨政府才有時間處理內政。

根據ICG報告，提醒我方應緩和言辭，避免激化兩岸，而北京應遏制其軍事恐嚇，明確指出連接兩岸雙方決策者的「秘密管道」對傳達意圖非常重要。

該報告提到賴清德以強硬立場應對北京，加劇緊張局勢，建議賴清德本人應該重申依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務；報告也同時提醒中國大陸，北京應該收回對賴清德政府的譴責，減少在台灣周圍的軍事活動。

李彥秀說，穩定的兩岸關係，有助賴清德賴清德突破目前民調支持度僅剩「鐵桿深綠」的困境，繼續在兩岸、國內開戰，只會讓「討厭民進黨」繼續成為全國最大黨。

李彥秀指出，賴清德需思考清楚，中華民國憲法以及兩岸人民關係條例是賴清德的保護傘，而不是民進黨的絆腳石，守住中華民國憲法架構，避免以「兩國論」挑動兩岸敏感神經，民進黨政府才有時間與空間整頓千頭萬緒的內政問題。

李彥秀表示，越是衝突，越需要溝通，才能避免擦槍走火，不論是官方正式溝通管道，或是智庫學者往來交流，民進黨政府都應該釋出更多善意，爭取國際的認同與話語權，「逢中必反」只會讓兩岸關係更走向死胡同。

中華民國憲法 李彥秀 民進黨 賴清德

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