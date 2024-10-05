台灣人赴陸失聯 王定宇：危邦不入 連歐美強國都難營救

近日一名郭姓男子赴中國大陸失聯，國台辦稱其涉及詐騙被調查中。海基會昨天指出，去年1月至今，台灣人赴陸失聯案件數累計77件。民進黨立委王定宇今天表示，中國的高度人治、公權力高度政治化，建議危邦不入。

海基會指出，目前得知郭男被拘禁在安徽合肥，按照當地法律，在被起訴、審判前，禁止任何對外連絡，家屬也未能赴陸探視；呼籲民眾慎重衡量赴陸風險。

「危邦不入！」王定宇指出，這種遭遇不當拘捕或失蹤的問題，不在於自己是否守法，而是中國的高度人治、公權力高度政治化；也不在於風險大小，而是一旦自己遇到，連歐美強國都有營救的困難。

王定宇說，據海基會秘書長羅文嘉透露，日前失蹤的郭男目前被關押在合肥，而從去年1月至今年9月，已經有77件此類赴中失聯、向海基會求助案件，其中40餘件失聯，30餘件有聯繫上，除了個人因素外，涉及詐欺的比例非常高。