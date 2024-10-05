快訊

楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了

江蕙今國慶登場 彩排到凌晨「徹夜未眠」服裝搶先知！

隱私不保？哈佛學生實測Meta雷朋智慧眼鏡 掃描路人竟能獲取個資

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人赴陸失聯 王定宇：危邦不入 連歐美強國都難營救

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

近日一名郭姓男子赴中國大陸失聯，國台辦稱其涉及詐騙被調查中。海基會昨天指出，去年1月至今，台灣人赴陸失聯案件數累計77件。民進黨立委王定宇今天表示，中國的高度人治、公權力高度政治化，建議危邦不入。

海基會指出，目前得知郭男被拘禁在安徽合肥，按照當地法律，在被起訴、審判前，禁止任何對外連絡，家屬也未能赴陸探視；呼籲民眾慎重衡量赴陸風險。

「危邦不入！」王定宇指出，這種遭遇不當拘捕或失蹤的問題，不在於自己是否守法，而是中國的高度人治、公權力高度政治化；也不在於風險大小，而是一旦自己遇到，連歐美強國都有營救的困難。

王定宇說，據海基會秘書長羅文嘉透露，日前失蹤的郭男目前被關押在合肥，而從去年1月至今年9月，已經有77件此類赴中失聯、向海基會求助案件，其中40餘件失聯，30餘件有聯繫上，除了個人因素外，涉及詐欺的比例非常高。

失聯 海基會 王定宇 詐騙

延伸閱讀

雷神浮報軍購價 王定宇提國防部兩缺失須檢討改進

綠委成立台義國會議員聯誼會 盼擴大合作外交升級

政府發展AI 卓榮泰：到2030年電力還有餘裕

柯文哲4300萬買商辦 王定宇質疑登記陳佩琪名下？

相關新聞

國慶晚會韓國瑜主場 藍營：賴清德應遞朝野善意橄欖枝

國慶晚會今晚在大巨蛋舉辦，賴清德、韓國瑜、蔣萬安同台，藍營人士認為，蔣萬安邀請到封麥9年的「二姐」江蕙復出，韓蔣兩大藍營...

殺女師犯5度判死仍改判無期 王鴻薇：敲響司法正義喪鐘

憲法法庭宣告死刑有條件合憲後，五度依強盜殺人罪判處死刑的殺人犯劉志明，更四審改判無期徒刑，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞...

98高齡國慶領唱國歌 藍玉璋曾助建立寮國反共游擊隊

今年國慶大會安排3位曾經參加民國38年古寧頭戰役的參戰英雄與多個兒童合唱團一起領唱國歌，其中高齡98歲的藍玉璋在古寧頭戰...

大法官人事案延宕不影響運作 學者憂賴清德用剩下8名硬幹

司法院設大法官15人，其中7人將於10月31日卸任，總統府已提名新人選，但在野質疑政黨色彩濃厚，揚言投下不同意票。依現行...

台灣人赴陸失聯 王定宇：危邦不入 連歐美強國都難營救

近日一名郭姓男子赴中國大陸失聯，國台辦稱其涉及詐騙被調查中。海基會昨天指出，去年1月至今，台灣人赴陸失聯案件數累計77件...

賴清德不去萬里老家勘災卻到台南參拜 藍委批：大小眼

新北市金山、萬里連日大雨造成淹水、釀傷亡，賴清德總統今不前往勘災外，下午卻將至台南代天府參香。國民黨立委廖先翔說，金山、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。