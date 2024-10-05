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國慶晚會韓國瑜主場 藍營：賴清德應遞朝野善意橄欖枝
國慶晚會今晚在大巨蛋舉辦，賴清德、韓國瑜、蔣萬安同台，藍營人士認為，蔣萬安邀請到封麥9年的「二姐」江蕙復出，韓蔣兩大藍營政治明星團結互動，將讓藍營氣勢大增，也讓外賓看到大巨蛋結合中華民國意象，兩人聯手恐搶走賴清德風采。
由於正值中央總預算再被退回，有藍營人士認為，國慶活動籌辦的立法院長韓國瑜代表的正是人民，這次晚會大巨蛋還開放5000位民眾索票入場，呼籲賴清德國慶不應再糾結中華民國或台灣，儘管過去蔡英文執政，雙十國慶活動中華民國元素都被淡化，「搞得大家都不知道我們是哪個國家」，所以這次賴清德首年以國家元首出席國慶晚會，賴應趁這機會遞出善意的橄欖枝，尋求朝野和解。
國民黨北市議員張斯綱也認為，今晚國慶晚會的主場是台北市，今年中華民國意象也將特別明顯，包括國旗、舞台布置等，在這個主旋律、大節奏下，賴清德的致詞如果與過去基調差不多，恐會出現「氣氛違和感」，儘管不能期待賴清德在晚會致詞會講什麼，但執政者應該要營造更多善意。
張斯綱說，今年的國慶晚會大家也會想聽韓國瑜會講什麼，尤其面對現在中央總預算又被退，如果賴總統致詞時將立法院的事情拿到國慶活動講，也會有小鼻子小眼睛的感覺，現在朝野等的是和解飯，但應該先由執政者營造善意，這一個關節點上營造一個和善的氣氛，比較有利於下周的總預算會期。
也有藍營人士說，今年的雙十國慶，韓國瑜已經說過會讓中華民國站在陽光下，賴清德總統身為執政者，應該要趁此機會傳遞善意，因為這並不是示弱，而是呼應人民所期待。
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