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ICG籲賴清德依憲法行事 蕭旭岑：證實國際「疑賴論」其來有自

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「國際危機組織」近日發布一篇長篇報告，建議賴清德總統應該重申依據「憲法」、「兩岸條例」處理兩岸事務。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，代表國際已對台海動盪感到擔憂，也證實國際上普遍的「疑賴論」其來有自。圖／聯合報系資料照片
「國際危機組織」近日發布一篇長篇報告，建議賴清德總統應該重申依據「憲法」、「兩岸條例」處理兩岸事務。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，代表國際已對台海動盪感到擔憂，也證實國際上普遍的「疑賴論」其來有自。圖／聯合報系資料照片

「國際危機組織」（ICG）近日發布一篇長篇報告，建議賴清德總統應該重申依據「憲法」、「兩岸條例」處理兩岸事務。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，代表國際已對台海動盪感到擔憂，也證實國際上普遍的「疑賴論」其來有自。

蕭旭岑表示，前總統馬英九在美國哈佛大學演講提到賴總統的「新兩國論」台獨宣言，違反中華民國憲法，危害台灣人民安全，也引發國際普遍的疑慮，最近知名的「國際危機組織」（ICG）報告就證實這一點。

蕭旭岑指出，賴清德拒絕一般「先政治，再軍事」的做法，完全放棄兩岸協商和解路線，直接採取軍事對抗路線，例如成立全社會防衛韌性委員會、嘗試武裝「黑熊」系統等，執意將台灣帶向戰爭邊緣，完全不符合台灣人利益，是非常錯誤的。

蕭旭岑提到，知名的國際非政府組織「國際危機組織」9月26日在官網刊出名為「台海分裂擴大」的長篇報告，深入分析賴清德總統上任後的兩岸關係，其中提到賴以強硬立場應對北京，加劇了緊張局勢，報告建議賴清德本人應該重申依據「憲法」、「兩岸條例」處理兩岸事務。

蕭旭岑表示，「國際危機組織」成立於瑞士，多次發表重要報告，在國際極有影響力。這個報告直指賴清德應該恢復以較謹慎、克制的方式，來公開論述自身地位和兩岸關係，代表國際已對台海動盪感到擔憂，也證實國際上普遍的「疑賴論」其來有自。

蕭旭岑表示，台灣人不是只有走向戰爭的選擇，國民黨籍的總統李登輝、馬英九時期，都曾有兩岸會談，降低兩岸緊張的政策，馬英九更與大陸國家主席習近平在新加坡舉行歷史性的兩岸領導人會晤，證明兩岸不是只有走向戰爭的選擇。

蕭旭岑強調，「新兩國論」違反憲法，毀壞兩岸共同政治基礎，更危及台灣人民安全，對台灣人完全沒有好處，只是滿足當政者的意識形態。如今連中性的國際危機組織都嚴肅地建議賴總統回歸憲法與兩岸條例，他勸告賴總統接受，以確保台灣安全與人民福祉。

台灣人 蕭旭岑 馬英九

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