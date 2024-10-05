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大法官人事案延宕不影響運作 學者憂賴清德用剩下8名硬幹

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
政治大學法律學系副教授廖元豪。圖／聯合報系資料照片
政治大學法律學系副教授廖元豪。圖／聯合報系資料照片

司法院大法官15人，其中7人將於10月31日卸任，總統府已提名新人選，但在野質疑政黨色彩濃厚，揚言投下不同意票。依現行規定就算全數被封殺，也不影響運作。學者擔憂，以賴清德總統的作風，的確有可能用剩下的8位大法官硬幹。

許宗力、蔡炯燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7名大法官將於今年10月31日卸任。總統府8月30日提名張文貞擔任司法院長、提名姚立明擔任司法院副院長，其餘5位大法官提名人分別為，何賴傑、陳財運、王碧芳、廖福特、劉靜怡。

大法官人事案已於9月20日立法院會排入全院委員會審查，但民進黨立法院黨團至今尚未就審查日程提案。眼見10月底步步進逼，新任大法官恐無法如期上任。不過，依照現行憲法訴訟法規定，就算7名大法官無法如期就任，也不影響憲法法庭運作。

政治大學法律系副教授廖元豪表示，雖然現行法沒有規定憲法法庭審議、辯論、決議的最低人數，但只剩一半的大法官來解釋憲法，成何體統？正當性何在？雖然以民進黨政府，尤其是賴總統的作風，的確有可能就用這剩下的8位大法官硬幹。

「任何有格調的大法官，是無顏在這樣的人數下做成重大決定的。」廖元豪質疑，司法釋憲本來就有著「反民主」與「有違責任政治」的難題（司法機關不是民選，卻要決定國家重要政策，推翻國會的法律或政府的決策），如果還加上人數與法定總額差太遠，那何來正當性？

廖元豪提及，當年監察院曾經停擺3年多，大法官在釋字632號解釋指出，立法院不能「拒絕審查」，但可以審查後否決。如果立法院否決，總統就有義務提出新的人選來說服立法院通過。雖然當時說的是監察委員，但在大法官提名、同意的情況，還是適用的。總統不能全把責任丟給立法院，好像立法院就有義務通過每一個人選，當橡皮圖章似的。

談及國民黨立委翁曉玲提案定義「現有總額」，明確憲法法庭開會的人數，廖元豪說，其實是遲來的立法，補原來法制之漏洞。各種會議，各種合議制組織，都會有最低開會門檻的規定。例如監察院會議規則第五條規定「本院會議須有應出席委員2分之1以上之出席，方得開會」。普通法院的合議庭更是「一個都不能少」，依法三個或五個法官從來不能缺。那憲法法庭的大法官居然可以缺了將近一半，還能做成裁判？

廖元豪舉例，美國最高法院大法官總額9名，最低開會人數是6人，容許一點空缺，但還是有法定最低門檻。

另外，廖元豪呼籲，賴清德提名的大法官人選，如果都被否決，依理賴總統應該儘速補提名，並且提名的人選要以「有可能通過立法院審查」為前提，必要時還應該與立法院多數黨事前協調人選。即使採行總統制的美國，總統在面對參議院與自己不同黨的狀況下，提名的大法官人選也一定是溫和派、中間派，甚至是傾向參議院多數黨的。

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