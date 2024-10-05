影／罷免倒數最後1周今天生日 被問願望謝國樑這樣回應

基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，今天倒數最後一周，今天10月5日是謝國樑生日，今天他到新豐街崩塌現場視察搶修進度，指示周日傍晚前搶通；被問到生日願望，他說，希望周末假日大多數民眾都可以恢復正常，周一可以正常上班上課。

基隆前天到昨天下大雨，多處道路淹水，其中新豐街社區旁的山坡大規模崩塌，長度約百餘公尺，造成新豐行交通中斷，居民十份不便。

基隆市政府今天持續搶修，開挖崩塌的部分，清出一車車土泥載走，經開挖後目前有少至34輛機車被掩埋受損。

謝國樑表示，目前正在加緊搶修中，希望提早完工，不要等到下周一，希望在周日傍晚前就能雙向通車，至於其他災後復原的工作，除了天外天焚化爐的崩塌較嚴重外，希望周六前民眾的家園生活都能恢復正常。

很多機車車主哀號，認為被大雨淹水災害掩埋，求償無門，甚至有一女昨天哭訴機車受損損失慘重。謝國樑說，汽機車過去沒有相關辦法來補償災損，但目前計畫參考高雄市的作法，下周一研議災害相關補償辦法。