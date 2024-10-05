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美大選倒數 俞大㵢：台灣政府已分別與川賀陣營接觸

中央社／ 華盛頓4日專電

駐美代表俞大㵢近期接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，中國、伊朗及俄羅斯正在形成「聯盟」，全球應該為此做好準備；另接近美國大選，台灣政府已與賀錦麗川普的人馬接觸，以因應未來變局。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前撰文指出，中國、伊朗及俄羅斯正在合作，但不構成「軸心」。俞大㵢則認為，無論是軸心還是聯盟，這3國都正在合作。

「正如你所知，這取決於每個人的定義。但可以確定的是，有跡象表明他們確實在合作。」

美國大選進入30天倒數，俞大㵢說，台灣政府曾與美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）及共和黨總統候選人川普的團隊保持聯繫，以因應未來發展。

「全世界都在關注（大選），我相信華府的外交圈也密切關注，並試圖與兩位候選人或他們身邊的人接觸」。

兩岸關係方面，當被問到如果中國入侵，台灣人民是否願意迎戰時，俞大㵢回答：「當然，毫無疑問。我們看到了烏克蘭的情況。」

俞大㵢表示，他希望台灣不需要美軍的幫助，就像烏克蘭也沒有得到美軍協助一樣。但他暗示，如果美軍願意馳援，台灣將欣然接受。「如果你的房子著火了，有人帶著一桶水來救援，你會拒絕嗎」？

俞大㵢也說，川普卸任後，中國國家主席習近平加劇區域緊張局勢。「習近平膽子更大，因為他想實現所謂的『中國夢』」。這與美國誰執政無關，而是關乎習近平的想法。

對於在美國大選前，想對美國民眾傳達何種與台灣有關的訊息，俞大㵢表示，「台灣是愛好和平的國家」。他說，台灣相信民主及自由。台美共享價值。台灣盼能融入世界，「因為我們與中國大陸的衝突，已經被孤立了數十年」。

俞大㵢 川普 美國大選 賀錦麗

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